В ФРГ работают меньше, чем во многих других странах

Новый канцлер ФРГ Мерц заявил, что Германии нужно снова больше работать. Цифры подтверждают его правоту: согласно Институту немецкой экономики (IW), в ФРГ работают меньше, чем во многих других развитых странах.

В Германии разгорелась дискуссия о продолжительности рабочего времени. По мнению канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), немцам следует снова больше работать - и с этим мнением некоторые категорически не согласны. Но обнародованные в воскресенье, 18 мая, результаты исследования IW, проведенного на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подтверждают, что жители ФРГ статистически работают меньше других европейцев: в 2023 году средний немец трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) отработал 1 036 часов. Средний грек - 1 172 часа, поляк - 1 304 часа. А в лидирующей по рабочему времени Новой Зеландии - даже более 1 400 часов.