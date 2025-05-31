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ООН собирается уволить тысячи сотрудников - нет денег. Латвию это не смущает 2 547

В мире
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
ООН собирается уволить тысячи сотрудников - нет денег. Латвию это не смущает
ФОТО: Valsts kanceleja

Организация Объединенных Наций приказала своим офисам и агентствам до середины июня подать предложения по сокращению 20% своего персонала из-за существенных проблем с финансированием, вызванных, в частности прекращением уплаты взносов США.

Как сообщает AP, под сокращение попадут более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов.

Контролер ООН Чандрамули Раманатан в письме в соответствующие учреждения заявил, что целью оптимизации персонала является экономия бюджета организации. По его словам, генсек ООН Антонио Гуттереш стремится сократить расходы на 15-20% от текущего бюджета Объединенных наций, который составляет 3,72 миллиарда долларов США. Отмечается, что сокращение является частью реформ, инициированных генсеком ООН.

Согласно внутренним документам, которые получили журналисты, ожидается, что Всемирная продовольственная программа планирует сократить до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев намерен уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению. Предложения по оптимизации должны быть представлены до 13 июня. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, они будут учтены в бюджете на 2026 год.

Отмечается, что 152 из 192 стран-членов ООН уплатили взносы в полном объеме, включая Китай. Вместе с тем, один из ключевых доноров организации - США не сделали этого. Президент США Дональд Трамп критиковал ООН еще до возвращения на должность, а 4 февраля Трамп распорядился вывести США из состава Совета ООН по правам человека.

Законодатели-республиканцы пошли дальше. Они представили законопроект, который предусматривает выход США из состава Организации Объединенных Наций. Законодатели считают, что организация не продвигает американские интересы и не соответствует программе президента США Дональда Трампа.

Тем временем Латвия, наоборот, стремится укрепить свое присутствие в ООН. На следующей неделе в ООН состоится голосование по итогам которого Латвию выберут или не выберут временным членом Совета безопасности ООН.

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#оон #финансирование
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  • NB
    Nose Bose
    31-го мая

    Латвии следует пойти дальше и взять на себя взнос США :)

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