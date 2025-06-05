Швейцария расследует утечку разведданных и их попадание в руки РФ

Министерство обороны Швейцарии расследует утечку информации из государственной разведки и её последующее попадание в распоряжение российского военного разведывательного ведомства, сообщило в среду агентство Keystone-ATS, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Министерство отреагировало на репортаж общественного вещателя SRF, основанный на внутреннем отчёте Федеральной разведывательной службы Швейцарии (FIS). В нём говорилось, что один из офицеров, ответственный за киберподразделение, передал крайне чувствительную информацию российской компании в сфере кибербезопасности "Kaspersky", после чего эти данные оказались в руках ГРУ — Главного разведывательного управления России.

По данным SRF, этот случай охватывает период с 2014 года по конец 2020 года как минимум.

Швейцарский офицер оправдывал сотрудничество с "Kaspersky" необходимостью получить доступ к киберинструментам, которые небольшая FIS, насчитывающая всего несколько сотен сотрудников, не могла обеспечить самостоятельно.

Сотрудничество с "Kaspersky" является неожиданным выбором для западной разведывательной службы, поскольку многие эксперты считают, что этот гигант в сфере кибербезопасности имеет связи с российскими спецслужбами.

В 2024 году США запретили использование продуктов и услуг "Kaspersky" на своей территории.