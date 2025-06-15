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Эксперт: происходящее на Ближнем Востоке влияет и на безопасность Латвии 1 649

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV

События на Ближнем Востоке будут влиять и на безопасность Латвии, сказал в передаче "360 Ziņneši" член правления Латвийской трансатлантической организации Сандис Шрадерс.

По его словам, «заявления Дональда Трампа однозначно показывают, что Израиль может рассчитывать на поддержку США именно потому, что Америка следит за тем, чтобы Иран не стал ядерной державой, что поставило бы под угрозу существование Израиля и его национальные интересы».

Эксперт подчеркивает, что стремление Израиля не допустить появления у Ирана ядерного оружия «оправдано», учитывая агрессивную внешнюю политику Тегерана. Если Иран получит ядерное оружие, это вызовет опасный «домино-эффект» в регионе, предупреждает Шрадерс: «Страны региона, такие как Саудовская Аравия — давний враг Ирана — тоже захотят обзавестись ядерным оружием. Затем этого может пожелать и Египет, как одна из региональных держав. Турция тоже может захотеть».

Он отмечает, что такие геополитические сдвиги требуют пристального внимания со стороны международного сообщества.

«Это, несомненно, потребует дополнительных ресурсов от США — как внешнеполитических, так и в сфере безопасности — чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке и безопасность Израиля».

Это означает, что внимание США может сместиться с Европы, Азии и других регионов на Ближний Восток. По мнению Шрадерса, это напрямую связано с безопасностью стран Балтии: «Поэтому нам очень важно следить за этими геополитическими изменениями, ведь они могут воодушевить Россию вновь повернуться к Европе и попытаться реализовать свои идеологические цели — например, восстановить контроль над бывшими республиками СССР».

Украина, по словам Шрадерса, рассматривает удары Израиля по Ирану «очень положительно», поскольку Иран оказывает военную помощь России. Однако он добавляет: «Если фокус США сместится, и страна сосредоточит свои ресурсы на поддержке Израиля, станет очевидно, что возможности Америки по оказанию военной помощи Украине тоже ограничены. Европе придется взять на себя большую ответственность за процессы, связанные с безопасностью Украины».

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#иран #израиль #мнения
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(1)
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    Aleks
    15-го июня

    Короче,как понял,правом обладать ядерным оружием имеет на Ближнем Востоке может только Израиль?!👽 Это за какие такие заслуги ?!И кто так решил?Бог?Так что то я его выступления не слышал,хотя за новостями слежу....

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