Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Абхазские чиновники о россиянах: «Они приезжают, покупают «Дошираки» 1 742

В мире
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сервис и инфраструктра в непризнанной республике остались на советском уровне.

Сервис и инфраструктра в непризнанной республике остались на советском уровне.

Черноморские курорты востребованы в первую очередь из-за своей бюджетности.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа назвал вырванными из контекста слова своей подчиненной Кристины Лакербая о бедных туристах из России.

В комментарии для «Апсныпресс» он сказал, что это заявление не отражает позицию всего ведомства. Логуа отметил, что в туристической отрасли республики много проблем, но это не значит, что в ней выбирают туристов. Чиновник заверил, что Абхазия рада всем гостям. Он также выразил надежду, что в 2026 году число туристов будет расти.

Ранее Кристина Лакербая, которая возглавляет отдел приема и выдачи разрешительных документов министерства туризма Абхазии, заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница. Она добавила, что такие туристы Абхазии не нужны.

Российские туристы уже много лет жалуются на низкий уровень сервиса в Абхазии, отсутствие очистных сооружений и нормальной канализации, а также на разбитые дороги.

×
Читайте нас также:
#Абхазия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео