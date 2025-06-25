Министр туризма Абхазии Астамур Логуа назвал вырванными из контекста слова своей подчиненной Кристины Лакербая о бедных туристах из России.

В комментарии для «Апсныпресс» он сказал, что это заявление не отражает позицию всего ведомства. Логуа отметил, что в туристической отрасли республики много проблем, но это не значит, что в ней выбирают туристов. Чиновник заверил, что Абхазия рада всем гостям. Он также выразил надежду, что в 2026 году число туристов будет расти.

Ранее Кристина Лакербая, которая возглавляет отдел приема и выдачи разрешительных документов министерства туризма Абхазии, заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница. Она добавила, что такие туристы Абхазии не нужны.

Российские туристы уже много лет жалуются на низкий уровень сервиса в Абхазии, отсутствие очистных сооружений и нормальной канализации, а также на разбитые дороги.