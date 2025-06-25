После долгих лет задержек строительство 870-километровой железнодорожной линии, проходящей через Литву, Латвию и Эстонию, набирает обороты. В рамках проекта Rail Baltica строится одна из самых современных высокоскоростных линий в Европе. В условиях агрессивной войны России против Украины использование новой линии НАТО в военных целях становится все более актуальным.

Европа объединяется, и вместе с ней развивается трансграничная транспортная инфраструктура. Девять основных транспортных коридоров ЕС должны быть завершены к 2030 году в соответствии с планом Европейской комиссии. Страны Балтии важны для соединения Северного моря с Балтийским, а также для коридоров север-юг к Черному и Средиземному морям.

В Литве, Латвии и Эстонии железнодорожные пути все еще имеют старую российскую широкую колею. Новая линия будет иметь европейскую стандартную колею. У этой смены колеи есть и геополитические причины. В случае нападения России Rail Baltica должна быть способна перевозить войска и тяжелую военную технику с запада на восток. Но главная цель новой линии - улучшить связь между балтийскими городами и единым европейским рынком: быстрое перемещение туристов, деловых людей и грузов.

Проблема? Расходы выросли в четыре раза - с шести до примерно 24 миллиардов евро. По мнению Европейской комиссии, это слишком дорого. Аудиторы из стран Балтии также вынесли предупреждение. По данным совместного аудита трех стран, дефицит финансирования составляет одиннадцать миллиардов евро.

Поэтому на данный момент будет действовать сокращенный "экономичный маршрут", где вместо двухколейного пути на всем протяжении будет в основном одноколейный. Будет возведено меньше шумозащитных барьеров, путевое полотно будет построено несколько ниже, чем планировалось изначально, а ветки первоначально сохранят существующую широкую колею. Это позволит сэкономить несколько миллиардов евро.

Европейский Союз финансирует до 85 процентов Rail Baltica из своего фонда Connecting Europe Facility. Это бюджетная статья ЕС, направленная на развитие трансграничной транспортной инфраструктуры. За остальное платят Литва, Латвия и Эстония.

За кулисами разворачивается ожесточенная финансовая битва. В начале года десять глав правительств стран ЕС направили письмо в Комиссию ЕС с просьбой выделить больше денег на трансграничные транспортные сети и снизить требования. Всего через несколько недель после этого последовало второе письмо в том же духе, на этот раз подписанное главами правительств трех стран Балтии.

Rail Baltica вообще-то должна была быть закончена в этом году. Но задержка составляет не менее пяти лет! Теперь говорят о том, что строительство будет завершено в 2030 году. В чем причины низких темпов и растущих расходов? В фоновых обсуждениях проблемы прошлого очевидны:

Противоречивые национальные интересы

Хаотичное финансовое планирование со стороны правительств

Бесхозяйственность в некоторых министерствах

Сейчас дела идут лучше, потому что Европейская комиссия оказывает давление на проект. Там, где строительство уже ведется, например, на мосту Нерис в Литве, работы продолжаются. В столице Литвы Вильнюсе у меня была встреча с Мариусом Нармонтасом, одним из топ-менеджеров совместного предприятия трех стран Rail Baltica. Как он объясняет задержки на несколько лет? "Планирование и разработка маршрута заняли больше времени, чем ожидалось, - говорит Нармонтас, - потому что мы никогда раньше не занимались таким большим проектом". Многое зависит От Европейской комиссии и того, как они будут вести переговоры о следующем периоде финансирования", - продолжил он.

В столице Латвии Риге Гунтис Аболтиньш-Аболиньш, директор строительной компании Bererix, предупредил о потенциальной угрозе безопасности: "С военной точки зрения, танки можно погрузить на поезд в России - и через несколько часов они уже будут в Риге! Вот почему я считаю, что мы должны подойти к этому стратегически". Аболтиньш считает, что было бы разумно быстро перевести всю железнодорожную сеть с российской широкой колеи на европейскую стандартную колею.

Катрин Траутманн координирует работу Североморско-Балтийского транспортного коридора для ЕС. Она подчеркнула, что основное сообщение, "хребет Rail Baltica", должно быть построено как можно скорее. Траутманн настроена оптимистично: "Rail Baltica - это проект, который оправдывает европейское финансирование. Осенью у нас запланирована встреча с Европейским инвестиционным банком, потому что кредит также может стать решением проблемы". Будут ли поезда ходить в 2030 году, да или нет? Ответ Траутманн ясен: «Да!».