Baltijas balss logotype

Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля - СМИ 1 819

В мире
Дата публикации: 05.07.2025
Korrespondent
Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля - СМИ
ФОТО: pixabay

Евросоюз с воскресенья представит странам-членам ЕС варианты санкций против Израиля на фоне нарушения прав человека в секторе Газы. Об этом со ссылкой на информированных чиновников сообщил новостной сайт Euractiv, посвященный вопросам политики ЕС.

Дипломатическая служба ЕС в среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.

Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, меры в сфере торговли, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе — это последний перед летними каникулами. Этот день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.

Как известно, 1 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его представители получили от израильских чиновников согласие на перемирие с ХАМАС в Секторе Газы на 60 дней.

Читайте нас также:
#израиль #евросоюз
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Чудны дела твои,Господи... Священная корова -Израиль,становится просто коровой? Даже невзирая -Мы прошли Холокост?!👅 Ну теперь надо обвинить ЕС в антисемитизме,назвать фашистами и разбомбить нахрен...😀

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 373
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 380
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 295
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 435

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 17
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 24
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 33
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 36
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 49
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 57
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 17
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 24
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео