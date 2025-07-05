Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля - СМИ

Евросоюз с воскресенья представит странам-членам ЕС варианты санкций против Израиля на фоне нарушения прав человека в секторе Газы. Об этом со ссылкой на информированных чиновников сообщил новостной сайт Euractiv, посвященный вопросам политики ЕС.

Дипломатическая служба ЕС в среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.

Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, меры в сфере торговли, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе — это последний перед летними каникулами. Этот день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.

Как известно, 1 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его представители получили от израильских чиновников согласие на перемирие с ХАМАС в Секторе Газы на 60 дней.