Генерал Гринкевич - 21-й по счету глава SACEUR, должность которого была учреждена в 1951 году и которую впервые занял генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, ставший впоследствии президентом США.

Угрозы, с которыми сталкивается НАТО, становятся все более сложными и взаимосвязанными, но они по-прежнему "не сравнимы с единством" альянса, заявил новый американский генерал, возглавляющий военные операции НАТО, приступая к исполнению своих обязанностей.

"Сейчас наступили важные времена", - заявил генерал ВВС США Алексус Гринкевич после церемонии смены командования в Монсе (Бельгия), на которой он принял на себя функции Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR).

"Задачи, стоящие перед альянсом и нашими партнерами, становятся все сложнее. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все более взаимосвязанными. Но они не могут сравниться с единством, решимостью и общей целью, которые я вижу в НАТО", - добавил он.

Гринкевич, назначенный президентом США Дональдом Трампом, утвержденный Сенатом США и одобренный Североатлантическим советом НАТО, заявил, что намерен "сохранить импульс", заданный его предшественником, генералом Кристофером Каволи, в преобразовании командования операциями альянса. Союзники, по его словам, "готовы защищать наши страны, и мы будем становиться только лучше".

SACEUR, который всегда был генералом армии США, отвечает за планирование и проведение всех операций НАТО, включая определение сил, необходимых для миссий. Они также дают рекомендации политическим и военным властям НАТО и, в случае агрессии против страны-члена НАТО, отвечают за осуществление всех военных мер в рамках своих возможностей и полномочий для сохранения или восстановления безопасности территории альянса.

Эта должность не имеет фиксированного срока, предыдущие SACEUR выполняли свои функции от одного до восьми лет.

Генерал Каволи назвал своего преемника "офицером, который нужен нам здесь и сейчас".

"Он поведет наш Альянс в его будущее, будущее, которое, как мы знаем, будет в опасное время. Мы знаем, что это будущее будет связано с коллективной обороной, и это будущее потребует от нас подняться до тех высот, которых мы можем достичь вместе", - сказал он.

В прошлом месяце союзники договорились значительно увеличить свои расходы на оборону с 2% ВВП до 5% ВВП. Цель разделена на две части: 3,5% должны быть потрачены на основные оборонные расходы (то есть на технику), а 1,5% пойдут на инвестиции, связанные с обороной, включая инфраструктуру двойного назначения и кибербезопасность.

Лидеры стран НАТО в своей совместной декларации заявили, что Россия представляет собой "долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. Считается, что страна, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года, способна напасть на европейского союзника до конца десятилетия.

Целевой показатель в 5%, основанный на новых целевых показателях потенциала, с которыми также согласились союзники, стал огромной победой для Трампа, который упрекал европейских союзников за недостаточные расходы.

Вашингтон также поставил под сомнение свою дальнейшую долгосрочную поддержку союзников и, как ожидается, объявит о сокращении численности войск и техники к концу лета. Кажущееся двойственное отношение Трампа к альянсу привело к тому, что весной появились слухи о том, что Вашингтон может отказаться от поста SACEUR.