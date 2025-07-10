Запросы Украины на военную поддержку от Германии исчисляются миллиардами евро. Список запрашиваемых вооружений опубликовал Bild.

Издание обращает внимание, что немецкое правительство больше не публикует данные о новых поставках оружия Украине. Киев придерживается той же линии. При этом в распоряжении Bild оказался секретный список вооружений, который «призван показать конкретные потребности украинцев».

Перечень разделен на три категории: противовоздушная оборона, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Киеву требуется четыре новых огневых единицы типа Iris-T. Он просит у Берлина 1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS. Речь также идет о поставке 200 000 снарядов 40-мм зенитных боеприпасов.

Помимо этого, Украина запросила поставку 1000 противоминных транспортных средств и 200 гусеничных транспортных средств различных типов, 30 танков для разминирования, 20-30 танков Pioneer типа WiSENT. Киеву также требуется 200 вездеходов для перевозки спецназа. Что касается радиоэлектронной борьбы, то в список включены 1000 глушителей GPS для противодействия беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Бюджет Германии по поддержке Украины был увеличен на 1,2 миллиардов евро в 2025 г. по сравнению с предыдущим годом – с 7,1 до 8,3 миллиардов евро (более 5 военных бюджетов Латвии).

Ранее Bild писал, что Германия пытается найти альтернативные пути поставок вооружений Украине в условиях остановки американской военной помощи. Отмечалось, что Берлин ведет переговоры о секретной сделке с США по передаче Киеву систем ПВО. Центральным вопросом стали зенитно-ракетные комплексы Patriot: Украина располагает лишь четырьмя такими системами, что недостаточно для эффективной обороны, особенно с учетом ограниченного количества пусковых установок и ракет.