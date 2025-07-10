Baltijas balss logotype

Немцы помогут ВСУ на сумму, в 5 раз большую военного бюджета Латвии 3 511

В мире
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Большие немецкие кошки готовы к прыжку.

Большие немецкие кошки готовы к прыжку.

Заказ тысячи противоминных машин указывает на наступательные планы.

Запросы Украины на военную поддержку от Германии исчисляются миллиардами евро. Список запрашиваемых вооружений опубликовал Bild.

Издание обращает внимание, что немецкое правительство больше не публикует данные о новых поставках оружия Украине. Киев придерживается той же линии. При этом в распоряжении Bild оказался секретный список вооружений, который «призван показать конкретные потребности украинцев».

Перечень разделен на три категории: противовоздушная оборона, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. В частности, Киеву требуется четыре новых огневых единицы типа Iris-T. Он просит у Берлина 1500 управляемых ракет для системы средней дальности Iris-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности Iris-T SLS. Речь также идет о поставке 200 000 снарядов 40-мм зенитных боеприпасов.

Помимо этого, Украина запросила поставку 1000 противоминных транспортных средств и 200 гусеничных транспортных средств различных типов, 30 танков для разминирования, 20-30 танков Pioneer типа WiSENT. Киеву также требуется 200 вездеходов для перевозки спецназа. Что касается радиоэлектронной борьбы, то в список включены 1000 глушителей GPS для противодействия беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

Бюджет Германии по поддержке Украины был увеличен на 1,2 миллиардов евро в 2025 г. по сравнению с предыдущим годом – с 7,1 до 8,3 миллиардов евро (более 5 военных бюджетов Латвии).

Ранее Bild писал, что Германия пытается найти альтернативные пути поставок вооружений Украине в условиях остановки американской военной помощи. Отмечалось, что Берлин ведет переговоры о секретной сделке с США по передаче Киеву систем ПВО. Центральным вопросом стали зенитно-ракетные комплексы Patriot: Украина располагает лишь четырьмя такими системами, что недостаточно для эффективной обороны, особенно с учетом ограниченного количества пусковых установок и ракет.

Оставить комментарий

(3)
  • NB
    Nose Bose
    10-го июля

    при этом, у немцев упадет ВВП, а уж у нас и подавно. Готовьте ваши заначки :(

    4
    1
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    в незалежную уже столько оружия напихали , что с таким вооружением они должны уже Хабаровск окружать !!! на деле получается ,что не в коня корм !!!

    11
    1
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Красава.Молодцы немцы.Чёрные мешки для выродков будут дефицит

    3
    12
Читать все комментарии

