Самолет из фанеры и пенопласта из Беларуси заставил руководство Литвы прятаться в убежище 7 1393

Дата публикации: 10.07.2025
LETA
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В четверг премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были сопровождены в убежища из-за нарушения воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси.

Первоначально предполагалось, что воздушное пространство пересек беспилотник «Шахед», который Россия использует в войне против Украины, однако позже Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что, по предварительным данным пограничники зафиксировали летевший со стороны Беларуси и падающий самолетик.

Были приведены в готовность истребители миссии воздушного патрулирования

Маленький самолет потерпел крушение в районе закрытого пограничного пункта пропуска «Шумск», примерно в километре от границы с Беларусью.

По предварительным данным, он изготовлен из фанеры и пенопласта, и скорее всего, он не перевозил никаких грузов. Объект не представляет опасности.

photo_2025-07-10_14-34-35.jpg

Литовская армия сообщила, что ВВС зафиксировали объект, приближающийся к литовской границы со стороны Беларуси.

Истребители, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО и находили в тот момент в воздухе, сменили режим тренировочных полетов на задачу, однако объект вскоре упал, потому была отменена поставленная перед летчиками задача.

Армия утверждает, что обменилась информацией со СОГГЛ.

На место падения объекта для его охраны отправился отряд военных.

Руководство страны – в укрытиях

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис подтвердил журналистам, что его его сопроводили в укрытие из-за нарушения воздушного пространства.

«Служба безопасности руководства указала нам, что нужно идти в укрытие, что мы и сделали», — рассказал Сквернялис.

Как сообщил корреспондент BNS, присутствовавший на встрече, в укрытие был сопровожден и премьер Палуцкас, находившийся в это время на встрече с журналистами в Доме правительства.

По словам Сквернялиса, ему пришлось отправиться в убежище из-за «инцидента, связанного с летающим объектом».

Он заявил, что не может раскрыть дополнительную информацию.

«Важно, что он больше не летает», — сказал Сквернялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа в данный момент находится с визитом в Ирландии.

#литва
(7)
  • АП
    Александр Петрушка
    10-го июля

    Это ещё только картонный залетел, а что будет, если настоящий прилетит?

    24
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го июля

    Продажи памперсов для взрослых достигли в Литве исторического максимумв.

    47
    1
  • lo gos
    lo gos
    10-го июля

    Короче, обосрались все.

    72
    1
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    спикер в бомбоубежище , депутаты побежали на огороды патбилеты выкапывть , министры комсомольские значки начищали - херои епт !!!

    90
    1
  • Ч
    Чангл
    10-го июля

    Страшно представить если делегация из Китая запустит летающие драконы, не дай бог шары со свечкой в Пскове. Пиздец полный 🤣🤣🤣

    59
    1
  • NB
    Nose Bose
    10-го июля

    хорошо, что хорошо кончается и отделались жuдким испугом :)

    84
    3
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Если б залетел в Латвию,то у ,,героев Сейма,,,ходящих в военных костюмах,начался бы катарсис с желудком,включая ,,героев,,из правительства,которое может героически воровать под крышкой КНАБ а и своих,,святых отцов,,из Нью Йорке,продавая и предавая народ и страну...А это уже государственная измена и статья суровая . Но не боятся ни капельки...А надо бы ...👽

    70
    1
