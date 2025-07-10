В четверг премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были сопровождены в убежища из-за нарушения воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси.

Первоначально предполагалось, что воздушное пространство пересек беспилотник «Шахед», который Россия использует в войне против Украины, однако позже Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что, по предварительным данным пограничники зафиксировали летевший со стороны Беларуси и падающий самолетик.

Были приведены в готовность истребители миссии воздушного патрулирования

Маленький самолет потерпел крушение в районе закрытого пограничного пункта пропуска «Шумск», примерно в километре от границы с Беларусью.

По предварительным данным, он изготовлен из фанеры и пенопласта, и скорее всего, он не перевозил никаких грузов. Объект не представляет опасности.

Литовская армия сообщила, что ВВС зафиксировали объект, приближающийся к литовской границы со стороны Беларуси.

Истребители, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО и находили в тот момент в воздухе, сменили режим тренировочных полетов на задачу, однако объект вскоре упал, потому была отменена поставленная перед летчиками задача.

Армия утверждает, что обменилась информацией со СОГГЛ.

На место падения объекта для его охраны отправился отряд военных.

Руководство страны – в укрытиях

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис подтвердил журналистам, что его его сопроводили в укрытие из-за нарушения воздушного пространства.

«Служба безопасности руководства указала нам, что нужно идти в укрытие, что мы и сделали», — рассказал Сквернялис.

Как сообщил корреспондент BNS, присутствовавший на встрече, в укрытие был сопровожден и премьер Палуцкас, находившийся в это время на встрече с журналистами в Доме правительства.

По словам Сквернялиса, ему пришлось отправиться в убежище из-за «инцидента, связанного с летающим объектом».

Он заявил, что не может раскрыть дополнительную информацию.

«Важно, что он больше не летает», — сказал Сквернялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа в данный момент находится с визитом в Ирландии.