Baltijas balss logotype

Тайна масштаба ЕС: в Европе хотят скрывать планы по отказу от российского газа 2 633

В мире
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Тайна масштаба ЕС: в Европе хотят скрывать планы по отказу от российского газа
ФОТО: Youtube

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС скрывать планы по отказу от российского газа.

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с идеей сохранения в тайне национальных планов поэтапного отказа от российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект постановления ЕК, предусматривающий запрет на покупку газа из России к концу 2027 года.

Соответствующие намерения важно позиционировать как промышленную тайну и не раскрывать ее без согласия самих стран, приводит западное агентство проект текста, отредактированного Данией, принявшей председательство в ЕС. Скрывать эти сведения хотят от других стран — участниц Евросоюза и внешних игроков, но при этом их планируют утверждать с Брюсселем.

Такая мера предложена в качестве уступки Еврокомиссии странам ЕС, так как этот документ должен быть одобрен всеми государствами сообщества. В Словакии ранее сообщили о неудовлетворенности планами Еврокомиссии относительно российских энергоресурсов. Страна также заблокировала 18-й пакет антироссийских санкций, отметив, что такое решение будет действовать до тех пор, пока ЕК не исключит Словакию из газовых запретов.

С протестом против идеи Еврокомиссии запретить импорт энергосырья из РФ в Словакии выступили в конце июня. Полная остановка поставок российских энергоресурсов, запланированная на начало 2028 года, является недопустимой, добавили там. В отсутствие тщательной подготовки и продуманных механизмов компенсации энергобезопасность Словакии может оказаться под угрозой, предупредили в Ассоциации союзов и объединений работодателей.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • LS
    Luka Senka
    12-го июля

    Газ надо покупать у людей, а не у выродков и нелюдей россии.

    1
    2
  • Д
    Дед
    11-го июля

    От чего же не тайна, коль страны откажутся, а своим бизнесменам, они такие указивки выдать не могут- у них же демократия, и те будут брать газ, где сумеют.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 375
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 297
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 437

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 10
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 28
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 37
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 42
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 10
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео