Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с идеей сохранения в тайне национальных планов поэтапного отказа от российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект постановления ЕК, предусматривающий запрет на покупку газа из России к концу 2027 года.

Соответствующие намерения важно позиционировать как промышленную тайну и не раскрывать ее без согласия самих стран, приводит западное агентство проект текста, отредактированного Данией, принявшей председательство в ЕС. Скрывать эти сведения хотят от других стран — участниц Евросоюза и внешних игроков, но при этом их планируют утверждать с Брюсселем.

Такая мера предложена в качестве уступки Еврокомиссии странам ЕС, так как этот документ должен быть одобрен всеми государствами сообщества. В Словакии ранее сообщили о неудовлетворенности планами Еврокомиссии относительно российских энергоресурсов. Страна также заблокировала 18-й пакет антироссийских санкций, отметив, что такое решение будет действовать до тех пор, пока ЕК не исключит Словакию из газовых запретов.

С протестом против идеи Еврокомиссии запретить импорт энергосырья из РФ в Словакии выступили в конце июня. Полная остановка поставок российских энергоресурсов, запланированная на начало 2028 года, является недопустимой, добавили там. В отсутствие тщательной подготовки и продуманных механизмов компенсации энергобезопасность Словакии может оказаться под угрозой, предупредили в Ассоциации союзов и объединений работодателей.