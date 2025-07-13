Baltijas balss logotype

Израильский экспертный центр: обвинения в геноциде не имеют никакой основы

В мире
Дата публикации: 13.07.2025
Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетил Израиль в качестве официального гостя начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Армия еврейского государства предпринимает меры для минимизации ущерба гражданским лицам.

Центр стратегических исследований им. Бегина–Садата (BESA) опубликовал подробный аналитический отчет, развенчивающий обвинения Израиля в якобы "геноциде" в Газе. Документ представляет собой юридический и фактический ответ на одну из самых опасных искажающих реальность кампаний последних месяцев.

Вывод однозначен: обвинения в геноциде против Израиля не имеют никакой правовой основы и являются частью политической пропаганды, направленной на делигитимацию права Израиля на самооборону.

Согласно исследованию, Израиль предпринимает меры для минимизации ущерба гражданским лицам: армия заранее предупреждает о планируемых ударах, организует гуманитарные коридоры и приостанавливает операции для эвакуации мирных жителей. В то же время ХАМАС сознательно нарушает нормы международного права, размещая боевиков, оружие и командные пункты в школах, больницах и жилых домах, фактически превращая граждан в живой щит.

Данные о жертвах, распространяемые ХАМАСом, вводят в заблуждение: значительная часть погибших — это боевики, а не мирные жители. Кроме того, ключевое юридическое условие для признания геноцида — наличие намерения уничтожить народ как таковой — полностью отсутствует в действиях Израиля.

Израиль ведет войну не против палестинского народа, а против террористической организации, совершившей 7 октября масштабную резню мирных граждан.

Обвинения в геноциде — это информационное оружие, которое разрушает саму идею международного права, обесценивает память жертв реальных геноцидов — от Холокоста до Руанды.

Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать своих граждан — и делает это, соблюдая гуманитарное право в условиях, где враг сознательно превращает гражданское население в живой щит.

Центр стратегических исследований Бегина-Садата — это израильский аналитический центр, связанный с университетом Бар-Илан и поддерживаемый Средиземноморской инициативой НАТО, который проводит важные для политики исследования по ближневосточным и глобальным стратегическим вопросам.

    Aleks
    13-го июля

    Яков Рабкин,заслуженный историк профессор Монреальского университета,Канада,утверждает ,что геноцид имеет место и множество евреев его в этом поддерживают,даже в армии и разведке Израиля. И только сионисты утверждают,что нет никакого геноцида. Фашисты Гитлера тоже утверждали,что они просто выполняли приказы ,а о геноциде и речи не было . Чума 21 века-это еврейский фашизм,хотя он чума давно 👽

    Aleks
    13-го июля

    Ой...Верим,конечно.А если знать,что Хамас-это организация,созданная Израилем и нападение было заранее согласованно с кем то из ХАМАСа,потому что бойцы ЦАХАЛА,охранявшие базы,очень удивлялись -При такой электронной и физической охране труда мышь не могла просочится. Самое интересное,сами геноцидят мирняк,вряд ли дети и женщины -это Хамас👽и сами же себя оправдывают,утверждая ,что нет никакого геноцида.А если послушать их раввинов,то жить не должны все палестинцы от младенцев до всех взрослых. На кого это рассчитано?Или раввинами Хамас прикидывается?!😎🔯

    Luka Senka
    13-го июля

    В газе живут террористы ,бывшие террористы,будущие террористы,и те кто их поддерживают. Так что какой геноцид?уничтожают террористов

