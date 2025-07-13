Центр стратегических исследований им. Бегина–Садата (BESA) опубликовал подробный аналитический отчет, развенчивающий обвинения Израиля в якобы "геноциде" в Газе. Документ представляет собой юридический и фактический ответ на одну из самых опасных искажающих реальность кампаний последних месяцев.

Вывод однозначен: обвинения в геноциде против Израиля не имеют никакой правовой основы и являются частью политической пропаганды, направленной на делигитимацию права Израиля на самооборону.

Согласно исследованию, Израиль предпринимает меры для минимизации ущерба гражданским лицам: армия заранее предупреждает о планируемых ударах, организует гуманитарные коридоры и приостанавливает операции для эвакуации мирных жителей. В то же время ХАМАС сознательно нарушает нормы международного права, размещая боевиков, оружие и командные пункты в школах, больницах и жилых домах, фактически превращая граждан в живой щит.

Данные о жертвах, распространяемые ХАМАСом, вводят в заблуждение: значительная часть погибших — это боевики, а не мирные жители. Кроме того, ключевое юридическое условие для признания геноцида — наличие намерения уничтожить народ как таковой — полностью отсутствует в действиях Израиля.

Израиль ведет войну не против палестинского народа, а против террористической организации, совершившей 7 октября масштабную резню мирных граждан.

Обвинения в геноциде — это информационное оружие, которое разрушает саму идею международного права, обесценивает память жертв реальных геноцидов — от Холокоста до Руанды.

Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать своих граждан — и делает это, соблюдая гуманитарное право в условиях, где враг сознательно превращает гражданское население в живой щит.

Центр стратегических исследований Бегина-Садата — это израильский аналитический центр, связанный с университетом Бар-Илан и поддерживаемый Средиземноморской инициативой НАТО, который проводит важные для политики исследования по ближневосточным и глобальным стратегическим вопросам.