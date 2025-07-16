По мнению многих европейских дипломатов, любые дальнейшие шаги будут зависеть от выполнения Израилем гуманитарного соглашения, подписанного на прошлой неделе.

На этой неделе на заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе главный дипломат ЕС Кая Каллас, бывшая премьер-министр Эстонии, предложит список из 10 вариантов ответа Евросоюза на действия Израиля в секторе Газа, однако дипломаты ЕС сообщили Euronews, что в ЕС не проявляют особого желания принимать какие-либо меры против Тель-Авива.

10 вариантов действий Каллас включают приостановку безвизовых поездок и блокирование импорта из еврейских поселений в ответ на обвинения в нарушении Израилем Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, говорится в документе, выпущенном офисом Каллас и попавшем в распоряжение Euronews.

Предложения, которые перечислены с указанием их правовой основы и процедуры, необходимой для их принятия, включают приостановку действия всего Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, прекращение политического диалога с Израилем и запрет доступа Тель-Авива к программам ЕС - все это требует единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС.

Однако в документе перечислены и другие варианты, включая "приостановку торговых преференций" с Израилем и прекращение действия авиационного соглашения между ЕС и Израилем, что потребует квалифицированного большинства голосов, то есть 55% стран-членов, представляющих не менее 65% всего населения ЕС.

По словам одного из дипломатов ЕС, Каллас первоначально готовилась предложить министрам пять вариантов, но главный дипломат ЕС решила удвоить список и "включить в него меры, которые государства-члены могут принять в одностороннем порядке, не нуждаясь в предложении Еврокомиссии".

Дипломаты сообщили Euronews, что государства-члены вряд ли примут решение поддержать какой-либо из вариантов действий по ряду причин.

Во-первых, некоторые страны настаивают на том, что ЕС должен дождаться результатов соглашения, заключенного при посредничестве Каллас на прошлой неделе и направленного на то, чтобы облегчить поступление помощи в Газу. В четверг ЕС объявил, что провел переговоры о "значительном" улучшении доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, включая увеличение количества грузовиков с продовольствием и соглашение о "защите жизни гуманитарных работников".

Представитель Каллас сообщил журналистам в пятницу, что в результате соглашения Израиль открыл пограничный переход Зиким, разрешил ввоз топлива и ремонт водопровода, "а также возобновил работу иорданского маршрута".