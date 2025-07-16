"Люди понимают, что власти выжимают из них последнее без всякого зазрения совести".

Шоковое повышение коммунальных тарифов, массовые отключения интернета и угасание надежд на сделку по Украине с США — ударили по рейтингам российской власти.

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина за неделю с 29 июня по 6 июля опустился на 4 процентных пункта — с 83% до 79%, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Падение рейтинга Путина стало самым значительным с сентября-октября 2022 года, когда на фоне мобилизации он терял 5 пунктов за неделю. Рейтинг доверия президенту также снизился на 4 пункта — с 82% до 78%, чего статистика ФОМ не фиксировала с прошлой осени.

Одновременно с 57% до 52%, самой низкой отметки с начала года, просел рейтинг одобрения правительства, а доля тех, что «плохо» оценивает работу премьера Михаила Мишустина установила максимум с декабря прошлого года (13%).

Снижение рейтинга Путина связано с новыми факторами дискомфорта — авиаколлапсом, отключениями интернета, сложностями с расчетами по картам, а кроме того, повлиял рост цен на коммунальные услуги, ведь первые платежки за июль пришли как раз на этой неделе, отмечает сооснователь и ведущий эксперт Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев.

В среднем по России с 1 июля тарифы выросли на 13,4% — рекордно за десятилетие, а в некоторых регионах индексация оказалась еще выше: на 15% — в Москве, на 18,3% — в Московской области, на 19,8% — Кузбассе, на 20% — в Архангельской области, на 21% — в Пермском крае. Общероссийский рекорд установил Ижевск, где тарифы в одночасье взлетели на 38%.

«Повышение тарифов оказалось намного большим, чем темп инфляции: люди понимают, что власти выжимают из них последнее без всякого зазрения совести, — сказал Иноземцев The Moscow Times. — В общем, война постепенно проникает в повседневность — и, вероятно, население начало понимать, что это именно её последствия, а не просто «объективные факторы».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что тарифы в нынешней ситуации воспринимаются как одно из доказательств того факта, что страна не выдерживает бремени войны.

Падение рейтинга Путина стало результатом ссоры с Дональдом Трампом, считает Галлямов. «Россияне почувствовали себя обманутыми: они надеялись, что и СВО, и вообще период международной напряженности движутся к своему завершению, а тут вдруг поняли, что никакого конца всему этому не предвидится», — сказал Галлямов The Moscow Times.