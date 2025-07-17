Извинится - примем: в России пытаются заманить обратно живущую в Латвии Хаматову

После февральских событий 2022 года несколько российских знаменитостей решили покинуть страну, в частности, Чулпан Хаматова осталась жить в Латвии, где у нее была недвижимость. И до сих пор не вернулась домой.

Чулпан Хаматова и раньше открыто и достаточно жестко высказывалась в адрес чиновников и их действий, а тут решила демонстративно проявить свою позицию и остаться в своем большом доме под Ригой.

Уже 2,5 года Хаматова находится за границей и пока ни разу даже не возвращалась в Россию.

В недавнем интервью экс-премьер РФ Сергей Степашин неожиданно заговорил об уехавшей Чулпан Хаматовой. Он вдруг предложил ей пересмотреть взгляды и подумать о том, как оказаться дома в РФ.

«Ну убежал и убежал, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, с которой мы много раз встречались. Она прекрасная, но чего умотала? У нее был фонд, она поддерживала детей — вы знаете. Что ты убежала, Чулпан? Если вернутся, извинятся, то примем», — неожиданно заявил политик.

Многие сочли его слова как знак и прямой намек актрисе, что пора задуматься о том, чтобы пересмотреть свою позицию и начать постепенное движение в сторону России. Тем более, ничего крамольного, в отличие от других своих коллег, Хаматова не говорил.

Сама Чулпан уже несколько раз говорила, что не собирается возвращаться, так как все еще настроена построить карьеру за пределами РФ. Они не только играла в латвийском театре на латышском языке, но и ездила в Америку, где проходила пробы в голливудский фильм.