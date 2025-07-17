Baltijas balss logotype

Извинится - примем: в России пытаются заманить обратно живущую в Латвии Хаматову 2 2292

В мире
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Извинится - примем: в России пытаются заманить обратно живущую в Латвии Хаматову

После февральских событий 2022 года несколько российских знаменитостей решили покинуть страну, в частности, Чулпан Хаматова осталась жить в Латвии, где у нее была недвижимость. И до сих пор не вернулась домой.

Чулпан Хаматова и раньше открыто и достаточно жестко высказывалась в адрес чиновников и их действий, а тут решила демонстративно проявить свою позицию и остаться в своем большом доме под Ригой.

Уже 2,5 года Хаматова находится за границей и пока ни разу даже не возвращалась в Россию.

В недавнем интервью экс-премьер РФ Сергей Степашин неожиданно заговорил об уехавшей Чулпан Хаматовой. Он вдруг предложил ей пересмотреть взгляды и подумать о том, как оказаться дома в РФ.

«Ну убежал и убежал, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, с которой мы много раз встречались. Она прекрасная, но чего умотала? У нее был фонд, она поддерживала детей — вы знаете. Что ты убежала, Чулпан? Если вернутся, извинятся, то примем», — неожиданно заявил политик.

Многие сочли его слова как знак и прямой намек актрисе, что пора задуматься о том, чтобы пересмотреть свою позицию и начать постепенное движение в сторону России. Тем более, ничего крамольного, в отличие от других своих коллег, Хаматова не говорил.

Сама Чулпан уже несколько раз говорила, что не собирается возвращаться, так как все еще настроена построить карьеру за пределами РФ. Они не только играла в латвийском театре на латышском языке, но и ездила в Америку, где проходила пробы в голливудский фильм.

Читайте нас также:
#латвия-россия #чулпан хаматова
9
2
0
3
0
12

Оставить комментарий

(2)
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го июля

    Один Экс! - премьер сказал, а какой заголовок...

    21
    1
  • С
    Сарказм
    17-го июля

    Степашкин прям из шатнишек выпрыгивает: "вернись мы все простим". А если ей от тебя, толстомордого, никаких прощений не требуется и это тебе на пузе ползать надо и вымаливать прощение за все, что ты (и тебе подобные) натворили? И не только перед ней...

    24
    60

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 13
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 33
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 31
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 46
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 13
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео