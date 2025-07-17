Сирия заявила о готовности к войне

Сирия не боится войны и готова сражаться, если ей будут угрожать. Об этом заявил президент переходного периода республики Ахмед аш-Шараа, его слова приводит Reuters.

«Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили свою жизнь преодолению трудностей и защите своего народа, и мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать», — подчеркнул глава государства.

Также аш-Шараа обратился к друзам, заявив, что их защита является приоритетом сирийских властей. Он добавил, что Дамаск отвергает «любые попытки вовлечь друзов в руки внешних сил».

16 июля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении удара по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позднее израильские силы также нанесли удар по дворцу президента Сирии.

Позже сирийские власти достигли соглашения с вооруженными группировками друзов о прекращении боевых действий на юге Сирии.