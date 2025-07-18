Baltijas balss logotype

Россия может нанести удар по экономике Европы 2 1032

В мире
Дата публикации: 18.07.2025
BB.LV
Россия может нанести удар по экономике Европы
ФОТО: Youtube

В России предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

Россия может предпринять ряд действий, которые нанесут серьезный удар по экономике Евросоюза в качестве ответа на 18-й пакет санкций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также не исключил нанесения более мощных ударов по военной инфраструктуре Украины.

«Главная задача 18-го пакета санкций, принятого Евросоюзом, — ослабить военное положение России, — сказал Чепа. — Но мы можем сделать так, что военное положение Украины окажется еще хуже. Кроме того, у нас есть возможности и для того, чтобы создать определенные проблемы для европейской экономики».

«Европейцы рассчитывают, что 18-й пакет санкций, как они говорят, нанесет удар в самое сердце военной экономики России, — напомнил депутат. — Но мы можем предпринять определенные меры военного характера, которые приведут к стремительному ухудшению положения ВСУ».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) нанес «удар в сердце военной машины России».

Оставить комментарий

(2)
  • DI
    Diana I.
    18-го июля

    Сами же говорите, что зелёная повестка уничтожает экономику Европы. Или потом опять всё на Путина свалят?

    3
    1
  • Д
    Дед
    18-го июля

    Так Россия вроде 18 пакет санкций еще не приняла и не разорвала экономики Европы в клочья. Дебилы! Кто тебя- сам себя!

    6
    1

Видео