В Израиле сообщили об отравлении премьер-министра Нетаньяху 2 2383

В мире
Дата публикации: 20.07.2025
BB.LV
В Израиле сообщили об отравлении премьер-министра Нетаньяху

После появления сообщений о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пропустил еженедельное заседание кабинета министров, его канцелярия опубликовала заявление о том, что он болен и следующие три дня будет работать дома, сообщает Times of Israel.

У Нетаньяху возникло воспаление кишечника после пищевого отравления, сообщили в канцелярии премьера.

По данным канцелярии премьер—министра Израиля, ночью Нетаньяху стало плохо, и он был осмотрен у себя дома доктором Алоном Гершко, директором отделения внутренних болезней университетской больницы Хадасса - Эйн-Керем.

Гершко диагностировал у премьер-министра воспаление кишечника, вызванное употреблением испорченных продуктов. После дальнейшего обследования состояние Нетаньяху было признано хорошим, сообщает его офис.

Он получает внутривенное введение жидкости после обезвоживания, вызванного болезнью.

«В соответствии с указаниями врачей, премьер-министр Израиля будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и оттуда будет руководить государственными делами», - говорится в сообщении его канцелярии.

75-летний Нетаньяху в последние годы боролся с проблемами со здоровьем. В конце декабря ему удалили предстательную железу, а в марте 2024 года сделали операцию по удалению грыжи. В том же месяце он пропустил несколько дней работы из-за гриппа. В 2023 году он перенес операцию по установке кардиостимулятора.**

  • Ч
    Чангл
    20-го июля

    Не новичок подумал Нетаньяху 🤣🤣🤣

    39
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го июля

    Что?! Опять? Что не премьер, то отравления. Когда Силиня будет жаловаться? Уже пора!

    46
    3

