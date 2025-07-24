Baltijas balss logotype

Рухнет влияние Москвы: Армения передаст США свой транспортный коридор - СМИ

Дата публикации: 24.07.2025
Рухнет влияние Москвы: Армения передаст США свой транспортный коридор - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Стало известно о согласовании меморандума между тремя государствами, США, Арменией и Азербайджаном, о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора. Однако в документах он значится как «мост Трампа». Соответствующую информацию распространяет испанское онлайн-издание Periodista Digital (PD) со ссылкой на собственные источники.

Власти Армении дали предварительное согласие на передачу Зангезурского коридора под управление американской компании. Коридор длиной 42 километров, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией, уже назвали «Мостом Трампа». Предполагается, что 40% доходов предприятия пойдет американской компании, 30% – Армении, остальное будет вкладываться в развитие транспортной инфраструктуры.

По оценкам аналитиков Forbes, реализация проекта уже к 2027 году может принести региону до 50–100 миллиардов долларов прибыли. Кроме того, это может на 10–15% снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Безопасность маршрута будет обеспечиваться силами американской частной военной компании, что вполне обоснованно вызывает в Ереване опасения, касающиеся полной потери контроля над частью своей территории. Формально Армения сохраняет суверенитет над Сюником, но на практике управление частью армянской территории на 99 лет полностью переходит под контроль США.

Таким образом, армянский премьер Пашинян фактически продает американцам контроль над стратегической транспортной артерией. При этом очевидно, что таким образом Россию пытаются выдавить с южных рубежей — Армения выходит из ОДКБ и отказывается от присутствия российских пограничников. США же прочно закрепляются в регионе, превращая Армению в свой опорный пункт в Закавказье.

«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора Мост Трампа. По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», - говорится в материале иностранного СМИ.

Издание PD также утверждает, что его источникам удалось изучить документ благодаря неким представителям армянской диаспоры во Франции, которые имеют собственные контакты в правительстве Армении.

  • AG
    Aleks Gurik
    25-го июля

    ББ как всегда . инфо не проверят . а фигню пишут

  • А
    Андрей
    24-го июля

    например тут: minval точка az /news/124477352

  • А
    Андрей
    24-го июля

    Редакция, вы отстаёте: " Армения не приняла предложение США об аренде Зангезурского коридора

    США предлагали арендовать дорогу в 42 км через Сюник, но Армения не приняла предложение.

    Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава комиссии Национального собрания РА по евроинтеграции от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

    "Мы увидели опасность уступки суверенитета", - заявил он в интервью "Фактору", говоря об американском плане.

    По словам Егояна, правительство Армении согласно рассматривать вопрос разблокирования коммуникаций региона в рамках соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и территориальной целостности.

    Накануне в правительстве Армении категорически опровергли и назвали "проявлением манипулятивной пропаганды" публикацию на испанском портале Periodista Digital о том, что Баку, Ереваном и Вашингтоном якобы согласован меморандум по Зангезурскому коридору, который в документе фигурирует как "мост Трампа"."

    • цитируют разные интернет ресурсы.
Видео