Стало известно о согласовании меморандума между тремя государствами, США, Арменией и Азербайджаном, о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора. Однако в документах он значится как «мост Трампа». Соответствующую информацию распространяет испанское онлайн-издание Periodista Digital (PD) со ссылкой на собственные источники.

Власти Армении дали предварительное согласие на передачу Зангезурского коридора под управление американской компании. Коридор длиной 42 километров, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией, уже назвали «Мостом Трампа». Предполагается, что 40% доходов предприятия пойдет американской компании, 30% – Армении, остальное будет вкладываться в развитие транспортной инфраструктуры.

По оценкам аналитиков Forbes, реализация проекта уже к 2027 году может принести региону до 50–100 миллиардов долларов прибыли. Кроме того, это может на 10–15% снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Безопасность маршрута будет обеспечиваться силами американской частной военной компании, что вполне обоснованно вызывает в Ереване опасения, касающиеся полной потери контроля над частью своей территории. Формально Армения сохраняет суверенитет над Сюником, но на практике управление частью армянской территории на 99 лет полностью переходит под контроль США.

Таким образом, армянский премьер Пашинян фактически продает американцам контроль над стратегической транспортной артерией. При этом очевидно, что таким образом Россию пытаются выдавить с южных рубежей — Армения выходит из ОДКБ и отказывается от присутствия российских пограничников. США же прочно закрепляются в регионе, превращая Армению в свой опорный пункт в Закавказье.

«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора Мост Трампа. По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», - говорится в материале иностранного СМИ.

Издание PD также утверждает, что его источникам удалось изучить документ благодаря неким представителям армянской диаспоры во Франции, которые имеют собственные контакты в правительстве Армении.