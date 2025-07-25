26 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Александру Сырскому исполнится 60 лет. Он достигнет пенсионного возраста, установленного Украиной для военной службы, а значит может уйти в отставку.

В интервью The Washington Post генерал отверг любые намеки на то, что планирует уйти в отставку. Он поделился, что находится в хорошей физической форме - все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. В то же время его помощники говорят, что "он редко - если вообще когда-то - спит".

Сырский признался, что его мотивирует "понимание моей личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

Даже после лет работы на высших должностях, по его словам, ему комфортнее всего чувствовать себя рядом с пехотой на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие. Сам главком сказал, что еще рано говорить об этом.

"Это зависит от Бога, - сказал он со смехом, - и от моего президента".

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Сирский заявил, что Украине срочно нужно, чтобы США и Европа перебросили в Киев больше систем противовоздушной обороны и ракет.

Кроме того, Сырский заявил, что Украине нужно больше ракет средней и большой дальности, включая американские системы ATACMS и немецкие системы Taurus. Если партнеры будут поставлять их без ограничений на удары вглубь территории России, это позволит Киеву замедлить производство российского оружия, атакуя инфраструктуру, из которой производятся ракеты и беспилотники.

Будущий генерал-полковник ВСУ Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (МВОКУ). Там он учился с 1982 по 1986 годы. Выпуск №109, 2-й батальон. Скупость Сырского проявилась на торжественных ритуалах. Он не клал рубль под преклонённое колено на Могиле Неизвестного солдата. Так делали курсанты «ради офицерского шику», синхронного звона монет при подъемё. Монеты эти потом не поднимались. Своеобразный «залог» тем, кто отдал свои жизни за Родину ранее. Почему Сырский был скуп – а кто его знает? Может в селе Новинки Владимирской области и впрямь жизнь была не ахти в 1960-70-е годы.