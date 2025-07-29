Baltijas balss logotype

«Продали Аляску, продадут и...»: в США могут купить у России важную территорию 3 1624

В мире
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
«Продали Аляску, продадут и...»: в США могут купить у России важную территорию
ФОТО: Youtube

Подполковник Фриц предложил США купить у России Командорские острова за $15 млрд.

Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Об этом он написал в статье для Breaking Defense.

«Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан», — написал он.

Фриц напомнил о покупке Аляски в 1867 году. По его словам, в то время этот шаг США считали «глупостью», однако Аляска стала краеугольным камнем энергетической и оборонной стратегии страны.

Такую же «преобразующую возможность» подполковник увидел в покупке Командорских островов. Он подчеркнул, что это может «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе».

Читайте нас также:
#россия-сша
16
1
2
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    29-го июля

    И Сибирь в придачу,а взятку Путину ты лично в Кремль привезёшь,клоун.

    34
    1
  • А
    Андрей
    29-го июля

    "Подполковник Фриц...." - расчитано на наивную аудиторию США и Европы.

    Как это было: "Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!" (из к/ф "Место встречи изменить нельзя")

    32
    0
  • VKo
    Valerijs Kudrjašovs
    29-го июля

    Не продадут. 100%

    30
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 21
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 40
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 39
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 54
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 21
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео