«Продали Аляску, продадут и...»: в США могут купить у России важную территорию

Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Об этом он написал в статье для Breaking Defense.

«Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан», — написал он.

Фриц напомнил о покупке Аляски в 1867 году. По его словам, в то время этот шаг США считали «глупостью», однако Аляска стала краеугольным камнем энергетической и оборонной стратегии страны.

Такую же «преобразующую возможность» подполковник увидел в покупке Командорских островов. Он подчеркнул, что это может «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе».