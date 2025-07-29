Baltijas balss logotype

«У России есть всего 10 дней!» Трамп уточнил крайний срок для Путина 5 1349

В мире
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
«У России есть всего 10 дней!» Трамп уточнил крайний срок для Путина
ФОТО: Youtube

Трамп уточнил крайний срок, который он дал Путину для прекращения огня в Украине, цитирует "Медуза".

У России есть 10 дней для того, чтобы заключить с Украиной соглашение о прекращении огня, заявил 29 июля президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

«10 дней, начиная с сегодня», — сказал Трамп. Лидер США отметил, что после истечения этого срока Вашингтон введет обещанные пошлины «и другие меры» в отношении Москвы, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. «Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять», — добавил Трамп, отметив, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, хочет продолжать воевать.

В середине июля Дональд Трамп пригрозил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Трамп 28 заявил, что разочарован в президенте России Владимире Путине и собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Позже он уточнил, что сократит этот срок до 10-12 дней. При этом Трамп отметил, что он больше не заинтересован в переговорах с Путиным.

В Кремле сказали, что «приняли к сведению» заявления Трампа.

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    Интересно, а Трамп реально не понимает, что после 10-12 дней он просто пойдет "в жопу"?! Прикольные США, цирк-Шапито и не более того.

    25
    3
  • З
    Злой
    29-го июля

    Через десять дней ВВП будет спокойно и как обычно освобождать 2-3 населённых пункта, а лохматый актёр Дональд будет очередной раз кричать, держите меня семеро, я сейчас ему наваляю.....

    24
    3
  • З
    Злой
    29-го июля

    Я думаю ВВП просто рассмеялся в ответ, тот же СССР жил вообще в полной изоляции от запада, никакие технологии не передавали бы Союзу, разве что кеды китайские шли с зелёной подошвой, так что проживёт и без этого актёра лохматого с фильма Один дома 2.

    13
    3
  • VS
    Vad Sorry
    29-го июля

    У Трампа есть ещё 10 дней попугать, потом сказать был хороший разговор:))) Путин в 90-стые поднялся на понт его ни возьмешь:)) Только видимо постарел всё что в последнее время делает, грибы собирает на рыбалку и пох ему:)) был бы помоложе уже давно этот беспредел закончился, просто думаю уровень доверия к нему в России опустился ниже плинтуса и держится только на том , что ни так сказал тюрьма, так же и на Украине,,, только ни понимаю почему Европа , там скажем США тут причем вообще? Они на другой стороне шарика, политики играют в шахматы мериются письками, а простые Иваны , Степаны гибнут тысячи и в день, да сказали бы все хочешь и иди сам воюй, сделали бы бой Путин, Зеленский , Трамп, Селиню судьей и вперёд, простым людям ни нужны,танки, дроны, 5 ВВП лучше пенсионерам, а ни производителям оружия, которое убивает наших же детей, послать их всех к черту. Пропаганда оплачиваемая нам надо, нам надо , джипы , танки, бред, нам надо помидоры ,огурцы, работа, ни надо бомбоубежища, ни надо брать в долг , отмывать бабло и посылать кому-то бесплатно дроны которые там сегодня какого-то тракториста убили, всех кто спонсирует покупку оружия, руки в крови.

    12
    12
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го июля

    Если Путина ругают,значит он делает все правильно !!!

    31
    3
