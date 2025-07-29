«У России есть всего 10 дней!» Трамп уточнил крайний срок для Путина

Трамп уточнил крайний срок, который он дал Путину для прекращения огня в Украине, цитирует "Медуза".

У России есть 10 дней для того, чтобы заключить с Украиной соглашение о прекращении огня, заявил 29 июля президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

«10 дней, начиная с сегодня», — сказал Трамп. Лидер США отметил, что после истечения этого срока Вашингтон введет обещанные пошлины «и другие меры» в отношении Москвы, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. «Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять», — добавил Трамп, отметив, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, хочет продолжать воевать.

В середине июля Дональд Трамп пригрозил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.

Трамп 28 заявил, что разочарован в президенте России Владимире Путине и собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Позже он уточнил, что сократит этот срок до 10-12 дней. При этом Трамп отметил, что он больше не заинтересован в переговорах с Путиным.

В Кремле сказали, что «приняли к сведению» заявления Трампа.