В Европарламенте пожаловались на слабость Европы перед США 1 534

В мире
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
В Европарламенте пожаловались на слабость Европы перед США
ФОТО: Global Look Press

Евродепутат: торговая сделка с США — явный признак слабости Европы.

Торговая сделка с США явно продемонстрировала слабость Европы. Об этом заявила изданию Tagesspiegel заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли.

«Это соглашение — не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением», — сказала евродепутат.

По ее словам, сделка с США лишь углубляет структурную зависимость стран Европейского союза (ЕС) от Вашингтона и ухудшает положение ключевых европейских отраслей.

27 июля США и Европейский союз достигли торгового соглашения. По ее условиям ЕС обязуется приобрести у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. При этом тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а для американских они станут нулевыми.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пошлины США в рамках торговой сделки с Евросоюзом представляют собой бремя для экономики ФРГ. По его словам, немецкая экономика пострадает от американских пошлин «в значительной степени», однако текущий уровень пошлин в 15 процентов — «лучшее, чего можно было добиться».

Читайте нас также:
Оставить комментарий

(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го июля

    Доня нагнул старую ФюрерФонШвайн рачком, отодрал и всё пучком.

    25
    1

Видео