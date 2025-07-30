Baltijas balss logotype

РФ вернула танки на линию фронта, прессинг на ВСУ усиливается 1 721

В мире
Дата публикации: 30.07.2025
BB.LV
Разрекламированная "Армата" себя еще не проявила.

Разрекламированная "Армата" себя еще не проявила.

Захватчики провели механизированных наступлений в Донецкой и Запорожской областях.

Российские войска после длительного перерыва начали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках на фронте, и на это может быть несколько причин, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, россияне с зимы 2024-2025 годов снизили использование бронетехники. Они не проводили механизированных наступлений численностью в роту или более с апреля 2025 года и в основном использовали мотоциклы и багги для атак в течение лета 2025 года.

В то же время, указывается в отчете, в последнее время российские войска незначительно увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля провели серию небольших механизированных наступлений в Донецкой и Запорожской областях.

При этом в ISW отмечают, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по-видимому, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, наносящих большой урон.

Аналитики отмечают, что у такого изменения тактики россиян может быть несколько причин.

Так, российские войска могут временно увеличить использование бронетехники для проверки уязвимости украинской системы обороны с использованием беспилотников на различных участках фронта

Кроме того, дело может быть в неспособности отремонтировать поврежденную бронетехнику на передовой или пополнить запасы бронетехники для российских подразделений на передовой.

"Российские войска, возможно, также недавно повысили допустимый риск использования и потери бронетехники, возможно, в рамках тестирования новой тактики или концепции операций", - отмечают в ISW. Ранее стало известно, что враг усилил атаки в Донецкой области и за последние сутки продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

В частности, по данным ISW, россияне продвинулись к северо-востоку от Сиверска в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты. Аналитики предупреждают, что российские войска находятся в нескольких километрах от Сиверска, и могут начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем.

#война в украине
(1)
  • А
    Андрей
    30-го июля

    "В частности, по данным ISW, россияне продвинулись к северо-востоку от Сиверска в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты. Аналитики предупреждают, что российские войска находятся в нескольких километрах от Сиверска, и могут начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем."

    Редакция, вы реально, что ли? **)) не "Сиверск", а "Северск" **)) по продвижениям.... если читать эту статью, то впечателение, что фронт встал и не движется. Но ведь это делеко не так даже по информации украинских пабликов.

    Кто хочет быть в теме: **) телега и др. ресурсы под ником "DeepState" - насколько понимаю - обзор со стороны про-ВСУ-шных ЛОМов (в т.ч. с картой) **) телега и др. ресурсы под названием "Саня во Флориде" (он реально Саня и реально из Флориды). Ежедневные обзоры по карте. Позиционирует себя как нейтральный ресурс, но видно, что симпатизирует россиянам (но без фанатизма). За просроченного Зелёного всё меньше голосов. Ибо его период его "good acting" давно закончился. Ибо обхитрить всех своих спонсоров не удалвалось ещё никому. Теперь спонсоры ищут более эффективный способ вывести Зе+Ермака из игры, чтобы не проиграть всю "партию".

    4
    1

