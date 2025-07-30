Российские войска после длительного перерыва начали чаще использовать бронетехнику в тактических атаках на фронте, и на это может быть несколько причин, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, россияне с зимы 2024-2025 годов снизили использование бронетехники. Они не проводили механизированных наступлений численностью в роту или более с апреля 2025 года и в основном использовали мотоциклы и багги для атак в течение лета 2025 года.

В то же время, указывается в отчете, в последнее время российские войска незначительно увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля провели серию небольших механизированных наступлений в Донецкой и Запорожской областях.

При этом в ISW отмечают, что Россия сократила использование танков и бронетехники за последние полгода, и, по-видимому, наращивает свои возможности по восстановлению бронетехники советской эпохи, а также пополняет запасы бронетехники, не участвуя в атаках, наносящих большой урон.

Аналитики отмечают, что у такого изменения тактики россиян может быть несколько причин.

Так, российские войска могут временно увеличить использование бронетехники для проверки уязвимости украинской системы обороны с использованием беспилотников на различных участках фронта

Кроме того, дело может быть в неспособности отремонтировать поврежденную бронетехнику на передовой или пополнить запасы бронетехники для российских подразделений на передовой.

"Российские войска, возможно, также недавно повысили допустимый риск использования и потери бронетехники, возможно, в рамках тестирования новой тактики или концепции операций", - отмечают в ISW. Ранее стало известно, что враг усилил атаки в Донецкой области и за последние сутки продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

В частности, по данным ISW, россияне продвинулись к северо-востоку от Сиверска в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты. Аналитики предупреждают, что российские войска находятся в нескольких километрах от Сиверска, и могут начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем.