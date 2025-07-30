Трамп объявил о введении новых пошлин для Индии из-за импорта российской нефти и оружия

В преддверии пятничного пакета новых тарифов Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении Индии за импорт российской нефти и оружия вопреки санкциям США.

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на товары из Индии и дополнительный налог на импорт из-за того, что она импортирует российскую сырую нефть. Об этом он сообщил в среду в своем посте на сайте Truth Social.

Американский президент также раскритиковал "жесткие и неприятные" торговые барьеры Индии. "Помните, хотя Индия и является нашим другом, на протяжении многих лет мы вели с ней относительно небольшой бизнес, потому что ее тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире", - говорится в сообщении.

По данным Times of India, Индия зависит от России примерно на 35% в импорте сырой нефти, достигнув в июне этого года двухлетнего пика закупок. США ввели санкции против российских производителей нефти и танкеров из-за продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

Индия также импортирует российскую военную технику на сумму 80 миллиардов долларов, в частности, истребители, ракетные системы, подводные лодки и вертолеты.

Трамп обвинил Индию в том, что она покупает "подавляющее большинство своего военного оборудования у России и является крупнейшим российским покупателем энергоносителей" в то время, когда "все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".

Поэтому уже с пятницы США намерены взимать дополнительный неопределенный "штраф" - в рамках запуска пересмотренных тарифов администрации в отношении нескольких стран.

Индию и Россию связывают тесные отношения, и Нью-Дели не поддержал западные санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Ранее в июле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с Трампом в Белом доме предупредил, что Индия, Китай и Бразилия могут столкнуться с "вторичными санкциями" за продолжение закупок российской нефти.