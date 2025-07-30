«Трамп умеет добиваться результата»: американский предприниматель, живущий в Латвии, о нынешней политике США, о мировой экономике и… о Юрмале

«Трамп за первые полгода своего президентства сделал для Америки больше, чем его предшественник за четыре года!» – уверен американо-латвийский предприниматель и меценат Эммануил Гриншпун, в последние годы живущий на два дома – во Флориде и в Юрмале.

Господин Гриншпун не скрывает, что влюбился в наш курортный город и видит большой потенциал развития и Юрмалы, и Латвии в целом. Мы побеседовали с предпринимателем и общественным деятелем после его очередного возвращения из США. Важно отметить, что Эммануил Гриншпун хорошо знаком с семьей нынешнего президента США, был в числе приглашенных и на его инаугурацию.

Должен только своим

– Как Вы, как гражданин США, оцениваете деятельность президента Трампа, с семьей которого Вы лично знакомы?

– Нужно понимать, что Дональд Трамп – абсолютный прагматик, он четко ставит цели и старается их добиваться. И я об этом знаю не понаслышке. Многие зарубежные политики, аналитики, эксперты, пытаясь оценивать те или иные действия нынешнего президента, почему-то «забывают» один ключевой момент – Трамп «должен» только своим гражданам, которые и являются его работодателями, и он с первого дня своего президентства выполняет именно то, что он обещал своим избирателям! Может, это со стороны звучит слишком пафосно – «сделать Америку снова великой», но для Трампа – это вовсе не пустые слова, не громкий лозунг, он действительно поставил перед собой эту цель и за 7 месяцев президентства сделал для Америки больше, чем его предшественник Байден за все 4 года!

Когда, к примеру, Трамп говорит о намерении поднять ввозные тарифы, то это не какая-то попытка навредить Евросоюзу, или Японии, или Канаде, а всего лишь стремление восстановить справедливость и позаботиться об интересах США. Посмотрите, как ему удалось все «разрулить» с Японией! Теперь в торгово-экономических отношениях между США и Японией будет определенный баланс. Надеюсь, что также удастся достичь взаимоприемлемого компромисса и в торговых отношениях с Евросоюзом (интервью состоялось до того, как было объявлено о соглашении между Вашингтоном и Брюсселем. – Прим.авт.).

Понятно, что Трамп не может и не станет мириться с ситуацией, когда импорт из какой-то страны в разы превышает экспорт американских товаров в эту же страну, и нас пытаются убедить, что «так и должно быть». Нет, так больше не будет!

Одна из стратегических задач главы Белого дома – восстановить американскую промышленность. Это опять-таки повлечет за собой и создание новых рабочих мест, и, стало быть, рост благосостояния американских семей, доход в казну и возможность ликвидировать дисбаланс во внешней торговле и сделать США снова державой и в сфере промышленного производства!

Нет времени на раскачку

Так уж сложилось, что многие предшественники Трампа то ли в силу политической близорукости, то ли в силу инерции или ошибочного понимания приоритетов позволяли отдельным союзникам, простите, паразитировать на Соединенных Штатах. Так, целый ряд стран НАТО почти вообще не тратились на оборону и коллективную безопасность – они укрепляли свою экономику, будучи уверенными, что за их безопасность заплатят Соединенные Штаты, то есть американские налогоплательщики. Но это уже все в прошлом, Трамп во время еще своего первого президентства четко дал понять, что каждая страна НАТО должна вносить свой вклад в общую безопасность. Мы видим, что его услышали тогда и очень хорошо услышали сейчас! США не отказываются от своего лидерства в сфере обеспечения коллективной безопасности, но хотят и здесь добиться справедливости и солидарности.

Мы видим, что сейчас в США все бурлит – экономика развивается, мировые компании стоят в очереди, чтобы инвестировать в американскую экономику. И это то, чего и хочет добиться Трамп. Это, в конце концов, и в интересах Евросоюза – чтобы США были сильными во всех отношениях. Полагаю, что и в отношениях между США и Китаем будет достигнут компромисс: Пекин всегда мыслит стратегически, у него долгосрочные планы, и едва ли в них входит конфронтация с США, особенно в экономике.

Напомню, что у Трампа нет времени на раскачку – это для него последний президентский срок, и он будет стараться действовать, насколько это возможно, быстро и эффективно. Думаю, уже очень ощутимые результаты мы увидим через год его президентства. Мы видим, что и внутренняя, и внешняя конъюнктура сегодня благоприятствует Америке и Трампу.

Разумеется, глава Белого дома продолжит и свои миротворческие усилия. Да, на украинском направлении все оказалось намного сложнее, чем Трамп предполагал, но, как вы видите, он и здесь не опускает руки и будет использовать малейшую возможность для достижения мира или, для начала, хотя бы перемирия.

Если мы вспомним его первый президентский срок, то в тот период – с 2017-го по 2021 годы – не было начато ни одного военного конфликта. Ни одного!

Он и сейчас привержен миру – посмотрите на его успех в переговорах с Сирией, на его решительные действия против иранской ядерной программы, и таким образом удалось добиться перемирия, это и энергичные действия в Ливане – и опять-таки здесь удалось острую фазу конфликта погасить… Трамп поддерживает единственное демократическое государство в регионе Ближнего Востока – Израиль, и это полностью отвечает национальным интересам США!

Фешенебельный отель и еврейская община

– Какую роль сейчас в Вашей жизни играет Латвия?

– Очень значимую, ведь сейчас в Латвии я провожу даже больше времени, чем в США. Именно здесь моя дочка пошла в школу, и, стало быть, мы здесь укоренились. Не скрою, что уже развиваю и хочу развивать дальше бизнес в Латвии – считаю эту страну очень перспективной в плане развития экономики, привлечения инвестиций… Очень было бы важно – и со стратегической точки зрения – привлечь в страну крупный американский бизнес.

Вижу, что потенциал Юрмалы – прежде всего в деле привлечения туристов и инвесторов – использован далеко не в полной мере! У города-курорта прекрасный мэр, и юрмальчане, судя по результатам только что состоявшихся выборов, со мной полностью согласны. Но, думаю, городу еще есть куда расти.

– А у Вас есть бизнес-интерес к городу-курорту?

– Я долгие годы работаю в том числе в сфере недвижимости и вижу потенциал Юрмалы и в этой сфере. Мы с моим другом и партнером уже начали развивать комплекс недвижимости на месте бывшего дома отдыха Rīgas līcis – там будет фешенебельная пятизвездочная гостиница, а также апартаменты высокого уровня. Мы убеждены: появление такого отеля и апартаментов люкс-класса станет магнитом для привлечения в Юрмалу состоятельных туристов и инвесторов.

– Вы еще известны и как меценат… Именно с Вами связано возрождение еврейской общины Юрмалы.

– Да, мне удалось возродить еврейскую общину Юрмалы – спустя более чем 80 лет здесь появилась синагога, а стало быть, удалось возродить в городе еврейскую жизнь. Мы с партнерами открыли синагогу и в моем родном Кишиневе, участвую в реконструкции исторического здания синагоги в молдавской столице, построил синагогу в Караганде, где моя семья находилась в эвакуации во время войны, спонсирую еврейскую общину в Майами, помогал отремонтировать синагогу в израильском городе Нетании. Благодарен Всевышнему, что дает мне такую возможность помогать.