Baltijas balss logotype

«Трамп умеет добиваться результата»: американский предприниматель, живущий в Латвии, о нынешней политике США, о мировой экономике и… о Юрмале 7 2295

В мире
Дата публикации: 30.07.2025
BB.LV
«Трамп умеет добиваться результата»: американский предприниматель, живущий в Латвии, о нынешней политике США, о мировой экономике и… о Юрмале

«Трамп за первые полгода своего президентства сделал для Америки больше, чем его предшественник за четыре года!» – уверен американо-латвийский предприниматель и меценат Эммануил Гриншпун, в последние годы живущий на два дома – во Флориде и в Юрмале.

Господин Гриншпун не скрывает, что влюбился в наш курортный город и видит большой потенциал развития и Юрмалы, и Латвии в целом. Мы побеседовали с предпринимателем и общественным деятелем после его очередного возвращения из США. Важно отметить, что Эммануил Гриншпун хорошо знаком с семьей нынешнего президента США, был в числе приглашенных и на его инаугурацию.

Должен только своим

– Как Вы, как гражданин США, оцениваете деятельность президента Трампа, с семьей которого Вы лично знакомы?

– Нужно понимать, что Дональд Трамп – абсолютный прагматик, он четко ставит цели и старается их добиваться. И я об этом знаю не понаслышке. Многие зарубежные политики, аналитики, эксперты, пытаясь оценивать те или иные действия нынешнего президента, почему-то «забывают» один ключевой момент – Трамп «должен» только своим гражданам, которые и являются его работодателями, и он с первого дня своего президентства выполняет именно то, что он обещал своим избирателям! Может, это со стороны звучит слишком пафосно – «сделать Америку снова великой», но для Трампа – это вовсе не пустые слова, не громкий лозунг, он действительно поставил перед собой эту цель и за 7 месяцев президентства сделал для Америки больше, чем его предшественник Байден за все 4 года!

Когда, к примеру, Трамп говорит о намерении поднять ввозные тарифы, то это не какая-то попытка навредить Евросоюзу, или Японии, или Канаде, а всего лишь стремление восстановить справедливость и позаботиться об интересах США. Посмотрите, как ему удалось все «разрулить» с Японией! Теперь в торгово-экономических отношениях между США и Японией будет определенный баланс. Надеюсь, что также удастся достичь взаимоприемлемого компромисса и в торговых отношениях с Евросоюзом (интервью состоялось до того, как было объявлено о соглашении между Вашингтоном и Брюсселем. – Прим.авт.).

Понятно, что Трамп не может и не станет мириться с ситуацией, когда импорт из какой-то страны в разы превышает экспорт американских товаров в эту же страну, и нас пытаются убедить, что «так и должно быть». Нет, так больше не будет!

Одна из стратегических задач главы Белого дома – восстановить американскую промышленность. Это опять-таки повлечет за собой и создание новых рабочих мест, и, стало быть, рост благосостояния американских семей, доход в казну и возможность ликвидировать дисбаланс во внешней торговле и сделать США снова державой и в сфере промышленного производства!

Нет времени на раскачку

Так уж сложилось, что многие предшественники Трампа то ли в силу политической близорукости, то ли в силу инерции или ошибочного понимания приоритетов позволяли отдельным союзникам, простите, паразитировать на Соединенных Штатах. Так, целый ряд стран НАТО почти вообще не тратились на оборону и коллективную безопасность – они укрепляли свою экономику, будучи уверенными, что за их безопасность заплатят Соединенные Штаты, то есть американские налогоплательщики. Но это уже все в прошлом, Трамп во время еще своего первого президентства четко дал понять, что каждая страна НАТО должна вносить свой вклад в общую безопасность. Мы видим, что его услышали тогда и очень хорошо услышали сейчас! США не отказываются от своего лидерства в сфере обеспечения коллективной безопасности, но хотят и здесь добиться справедливости и солидарности.

Мы видим, что сейчас в США все бурлит – экономика развивается, мировые компании стоят в очереди, чтобы инвестировать в американскую экономику. И это то, чего и хочет добиться Трамп. Это, в конце концов, и в интересах Евросоюза – чтобы США были сильными во всех отношениях. Полагаю, что и в отношениях между США и Китаем будет достигнут компромисс: Пекин всегда мыслит стратегически, у него долгосрочные планы, и едва ли в них входит конфронтация с США, особенно в экономике.

Напомню, что у Трампа нет времени на раскачку – это для него последний президентский срок, и он будет стараться действовать, насколько это возможно, быстро и эффективно. Думаю, уже очень ощутимые результаты мы увидим через год его президентства. Мы видим, что и внутренняя, и внешняя конъюнктура сегодня благоприятствует Америке и Трампу.

Разумеется, глава Белого дома продолжит и свои миротворческие усилия. Да, на украинском направлении все оказалось намного сложнее, чем Трамп предполагал, но, как вы видите, он и здесь не опускает руки и будет использовать малейшую возможность для достижения мира или, для начала, хотя бы перемирия.

Если мы вспомним его первый президентский срок, то в тот период – с 2017-го по 2021 годы – не было начато ни одного военного конфликта. Ни одного!

Он и сейчас привержен миру – посмотрите на его успех в переговорах с Сирией, на его решительные действия против иранской ядерной программы, и таким образом удалось добиться перемирия, это и энергичные действия в Ливане – и опять-таки здесь удалось острую фазу конфликта погасить… Трамп поддерживает единственное демократическое государство в регионе Ближнего Востока – Израиль, и это полностью отвечает национальным интересам США!

Фешенебельный отель и еврейская община

– Какую роль сейчас в Вашей жизни играет Латвия?

– Очень значимую, ведь сейчас в Латвии я провожу даже больше времени, чем в США. Именно здесь моя дочка пошла в школу, и, стало быть, мы здесь укоренились. Не скрою, что уже развиваю и хочу развивать дальше бизнес в Латвии – считаю эту страну очень перспективной в плане развития экономики, привлечения инвестиций… Очень было бы важно – и со стратегической точки зрения – привлечь в страну крупный американский бизнес.

Вижу, что потенциал Юрмалы – прежде всего в деле привлечения туристов и инвесторов – использован далеко не в полной мере! У города-курорта прекрасный мэр, и юрмальчане, судя по результатам только что состоявшихся выборов, со мной полностью согласны. Но, думаю, городу еще есть куда расти.

– А у Вас есть бизнес-интерес к городу-курорту?

– Я долгие годы работаю в том числе в сфере недвижимости и вижу потенциал Юрмалы и в этой сфере. Мы с моим другом и партнером  уже начали развивать комплекс недвижимости на месте бывшего дома отдыха Rīgas līcis – там будет фешенебельная пятизвездочная гостиница, а также апартаменты высокого уровня. Мы убеждены: появление такого отеля и апартаментов люкс-класса станет магнитом для привлечения в Юрмалу состоятельных туристов и инвесторов.

– Вы еще известны и как меценат… Именно с Вами связано возрождение еврейской общины Юрмалы.

– Да, мне удалось возродить еврейскую общину Юрмалы – спустя более чем 80 лет здесь появилась синагога, а стало быть, удалось возродить в городе еврейскую жизнь. Мы с партнерами открыли синагогу и в моем родном Кишиневе, участвую в реконструкции исторического здания синагоги в молдавской столице, построил синагогу в Караганде, где моя семья находилась в эвакуации во время войны, спонсирую еврейскую общину в Майами, помогал отремонтировать синагогу в израильском городе Нетании. Благодарен Всевышнему, что дает мне такую возможность помогать.

Читайте нас также:
#сша #интервью #дональд трамп
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
8
0
1
0
1
4

Оставить комментарий

(7)
  • М
    Михаил
    31-го июля

    опять на те же грабли. В 90е годы, время крупных и мелких афер везде, где только можно, румыны впихивали всякую бижутерию, среди разного рода пришлых жуликов было популярно ссылаться на знакомство с какой либо-крупной фигурой: бывшим президентом чего-либо, банкиром, другой какой-нибудь шишкой - это сразу придавало "вес" в глазах местных чиновников ;) Даже если этот кадр "хорошо знаком с семьей нынешнего президента США" это ничего не значит - в истории президентов США ещё не было столько откровенного жулья и криминала, как в окружении Трампа.

    8
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го июля

    Вся эта статья, лишний раз напоминает о том, для Трампа Америка превыше всего, а также, что ни одна капля крови, ни одного американского солдата не должна упасть на благословенную землю Латвии, тем более окропить прибрежные дюны Юрмалы.

    8
    4
  • lo gos
    lo gos
    30-го июля

    удалось возродить еврейскую общину Юрмалы – спустя более чем 80 лет здесь появилась синагога, а стало быть, удалось возродить в городе еврейскую жизнь.

    18
    5
  • М
    Михаил
    lo gos
    31-го июля

    так еврейская община никогда и не заканчивалась, и особенно в Рижской Думе, во главе с мэром. Где только можно присосаться к деньгам - там сразу же возникает еврейская община.

    1
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го июля

    Все, Гриншпун больше не румын? )))

    27
    4
  • пк
    полосатый конь
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го июля

    Ой ой, уже таки нет ! ))

    11
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Жан-Марко Фердыщенко
    31-го июля

    А мне почему то кажется, что его родители проживали в столице Советской Молдавии!

    7
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 24
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 42
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 39
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 55
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 24
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео