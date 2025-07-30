Власти РФ хотят зафиксировать цены на продукты, как при СССР

О соответствующем письме, направленном в Национальный союз производителей молока, Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз, сообщила вечером во вторник, 29 июля, газета "Коммерсант".

По ее данным, в настоящий момент Минсельхоз рассматривает два варианта регулирования. Согласно первому, в 2026 году не менее 80 процентов продаж будут составлять товары, приобретаемые торговыми сетями по прямым долгосрочным договорам с фиксированными ценами. Стороны смогут пересматривать их не чаще одного раза в год, расторгнуть контракт в досудебном порядке будет нельзя. "В 2027 году минимальный порог продаж товаров по долгосрочным договорам вырастет до 85%, в 2028 году - до 90%", - уточняет газета.

По второму, более жесткому варианту, минимальную и максимальную отпускную цену на 80 процентов продукции будет устанавливать государство. "Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой, чтобы затормозить всплеск инфляции, которая накрыла страну из-за проблем с урожаем и триллионных военных расходов", - прокомментировало инициативу российских властей издание The Moscow Times (МТ).

Профильные союзы выступают против госрегулирования

Под регулирование российскими властями могут подпасть картофель, морковь, капуста, свекла, томаты, лук, молоко, яйца, сахар, яблоки, огурцы, молоко и подсолнечное масло. "Коммерсант" напоминает, что поводом стали резкие скачки цен: так, в мае картофель подорожал более чем в 2,5 раза, а овощи "борщевого набора" стабильно дорожают год к году до 87 процентов.

По данным источников газеты, профильные союзы поправки не поддерживают, отмечая, что фиксировать отпускные цены при растущих издержках невозможно. Поставщики и сети могут утверждать формулу изменения цен, привязанную к критическим параметрам себестоимости, региональным особенностям и прочему, но речь должна идти о договоренностях сторон, а не о законодательных обязательствах, приводится мнение директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова.

Его коллега из Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что при нынешнем состоянии российской экономики невозможно просчитать и установить цены на год вперед. Помимо прочего, на себестоимость продукции влияют законодательные инициативы, затраты на электроэнергию, топливо, логистику, напоминает он, а потому жесткое госрегулирование приведет к нерентабельности и остановке производства. Против "нововведений" выступает и ретейлер X5 (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), полагая, что длительное фиксирование цен автоматически создает риски для рынка.

Поправки планируется внести в закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Предполагается, что они вступят в силу с 1 марта 2026 года.