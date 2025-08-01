Baltijas balss logotype

Литовские военные нашли дрон, залетевший в начале недели из Беларуси 2 583

Дата публикации: 01.08.2025
BNS
Литовские военные нашли дрон, залетевший в начале недели из Беларуси
ФОТО: LETA

На полигоне в Гайжюнай, в Йонавском районе обнаружен беспилотный летательный аппарат, прилетевший в Литву из Беларуси в начале недели.

Эту информацию агентству BNS в пятницу подтвердила министр обороны Довиле Шакалене.

"Мы подтверждаем обнаружение беспилотника. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", - сказала она.

По предварительным данным, обнаруженный беспилотник похож на российский беспилотник "Гербера", предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), поскольку визуально напоминает иранский боевой беспилотник "Шахед".

На место происшествия выезжают военные следователи и сапёры.

Как сообщает BNS, беспилотник, который, предположительно, прилетел из Беларуси утром 28 июля, некоторое время находился в Литве, а затем упал. Армия искала его почти неделю.

Правоохранительным органам сообщили о нём местные жители, проснувшиеся от звука, хотя командующий армией сообщил журналистам в Клайпеде в понедельник, что армия зафиксировала приближающийся объект еще на территории Беларуси.

Пока неясно, именно ли этот объект был замечен жителями позже.

10 июля в Литву из Беларуси залетел еще один беспилотный летательный аппарат. Сначала были подозрения, что воздушное пространство пересек беспилотник "Шахед", который Россия использует в войне против Украины, но позже выяснилось, что это была "Гербера".

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    1-го августа

    То странным образом на полигоне американский спец.тягач с почти всем экипажем утопят, то дрон неделю ищут. Вся мощь НАТО видна как на ладони?

    12
    1
  • Е
    Ехидный
    1-го августа

    а был ли мальчик ??? после недельного облажания могут и бытовой вентилятор подсунуть в качестве доказухи !!!

    25
    2

