Решение Трампа разместить две атомные подлодки не изменит ситуацию в мире - латвийский эксперт

Приказ президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок в ответ на провокационные комментарии зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева не изменит ситуацию в мире, заявил агентству LETA доктор политических наук и обозреватель американской политики Мартиньш Хиршс.

«То, что США перебрасывают две подлодки из своего огромного флота, абсолютно ничего не меняет», — подчеркнул Хиршс.

Он указал, что Трамп часто делает громкие заявления, которые могут быть эмоциональными или даже радикальными, однако в корне ни внешняя, ни внутренняя политика США не меняется.

По словам Хиршса, Трамп часто «говорит, но не действует», поэтому воспринимать эти шаги как серьёзную ядерную угрозу со стороны США не стоит.

«Уже сейчас где-нибудь в Тихом океане наверняка находятся американские подлодки недалеко от границ России», — добавил он.

В то же время Хиршс признал, что в последние недели Трамп стал более критично относиться к России и Кремлю, поскольку понял, что Россия не готова к сотрудничеству.

Россия также угрожает ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения в Украину, но, по мнению Хиршса, это больше направлено на разжигание эмоций.

«Обе страны способны уничтожить друг друга — это никуда не делось, но ядерной войны между ними не будет», — отметил он.

Он также указал, что у многих российских лидеров родственники живут на Западе, что тоже влияет на то, почему Россия не решится применить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Трамп в пятницу, 1 августа, объявил о приказе разместить две атомные подводные лодки в ответ на заявления Медведева.

«Основываясь на крайне провокационных высказываниях бывшего президента России Дмитрия Медведева, я распорядился разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные слова означают нечто большее», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова имеют значение, и часто они могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Надеюсь, что в этот раз этого не произойдёт», — добавил он.

Трамп не уточнил, шла ли речь о подлодках с ядерным оружием, а также не назвал их местоположение, которое армия США держит в секрете.

Медведев резко раскритиковал угрозы Трампа о введении новых санкций против России из-за продолжающейся войны в Украине.

Обвинив Трампа в «игре в ультиматумы», Медведев написал на платформе X, что Трампу «следует помнить», что Россия — это «огромная сила».

Ранее Трамп уже предупреждал Медведева быть осторожнее со словами, реагируя на активность бывшего российского президента в социальных сетях.