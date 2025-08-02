Baltijas balss logotype

Решение Трампа разместить две атомные подлодки не изменит ситуацию в мире - латвийский эксперт 2 517

В мире
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
Решение Трампа разместить две атомные подлодки не изменит ситуацию в мире - латвийский эксперт
ФОТО: пресс-фото

Приказ президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок в ответ на провокационные комментарии зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева не изменит ситуацию в мире, заявил агентству LETA доктор политических наук и обозреватель американской политики Мартиньш Хиршс.

«То, что США перебрасывают две подлодки из своего огромного флота, абсолютно ничего не меняет», — подчеркнул Хиршс.

Он указал, что Трамп часто делает громкие заявления, которые могут быть эмоциональными или даже радикальными, однако в корне ни внешняя, ни внутренняя политика США не меняется.

По словам Хиршса, Трамп часто «говорит, но не действует», поэтому воспринимать эти шаги как серьёзную ядерную угрозу со стороны США не стоит.

«Уже сейчас где-нибудь в Тихом океане наверняка находятся американские подлодки недалеко от границ России», — добавил он.

В то же время Хиршс признал, что в последние недели Трамп стал более критично относиться к России и Кремлю, поскольку понял, что Россия не готова к сотрудничеству.

Россия также угрожает ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения в Украину, но, по мнению Хиршса, это больше направлено на разжигание эмоций.

«Обе страны способны уничтожить друг друга — это никуда не делось, но ядерной войны между ними не будет», — отметил он.

Он также указал, что у многих российских лидеров родственники живут на Западе, что тоже влияет на то, почему Россия не решится применить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Трамп в пятницу, 1 августа, объявил о приказе разместить две атомные подводные лодки в ответ на заявления Медведева.

«Основываясь на крайне провокационных высказываниях бывшего президента России Дмитрия Медведева, я распорядился разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные слова означают нечто большее», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова имеют значение, и часто они могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Надеюсь, что в этот раз этого не произойдёт», — добавил он.

Трамп не уточнил, шла ли речь о подлодках с ядерным оружием, а также не назвал их местоположение, которое армия США держит в секрете.

Медведев резко раскритиковал угрозы Трампа о введении новых санкций против России из-за продолжающейся войны в Украине.

Обвинив Трампа в «игре в ультиматумы», Медведев написал на платформе X, что Трампу «следует помнить», что Россия — это «огромная сила».

Ранее Трамп уже предупреждал Медведева быть осторожнее со словами, реагируя на активность бывшего российского президента в социальных сетях.

Читайте нас также:
#дональд трамп
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ВП
    Вася Пупкин
    2-го августа

    "Латвийский эксперт"... уже смешно, дальше можно не читать.))))

    33
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го августа

    перемещение подлодок серкрет большой. лодки Россси может сейчас находятся рядом с Флоридой.

    вой в интернетах стоит

    26
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 421
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 311
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 26
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 45
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 43
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 57
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 26
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео