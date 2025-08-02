У президента США Дональда Трампа по-прежнему есть возможность добиться дипломатического решения войны в Украине, поскольку на следующей неделе вступят в силу жёсткие санкции против России и стран, сотрудничающих с ней, если только Владимир Путин не согласится на перемирие, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-Украина.

"Главное в том, что Путину необходимо продавать свою нефть. Он продаёт её Китаю, продаёт Индии, продаёт Бразилии. И у этих стран сейчас достаточно большое влияние, поскольку они ведут с Россией торговлю. Но у России не останется друзей. У неё не будет торговых партнёров. И её возможности финансировать эту войну иссякнут", — сказал он в интервью Newsmax.

По словам Уитакера, перемирия можно достичь только путём дипломатии и переговоров. "Обеим сторонам придётся заключить соглашение, которое, возможно, не будет идеальным ни для одной из них, но при этом необходимо прекратить убийства", — отметил он.

Он также заявил, что не испытывает беспокойства по поводу того, что жёсткие санкции против России и таких стран, как Китай, сблизят этих двух противников США.

"У нас, как у Соединённых Штатов Америки, все козыри на руках. И главное, что все козыри — в руках Дональда Трампа. Это не его последняя возможность. Если Китай и Россия хотят быть частью мира, в котором уважаются правила, не вторгаются в другие страны, не убивают и не разрушают — у них есть такая возможность", — подчеркнул Уитакер.

"Президент Трамп, как он уже объявил, 8 августа введёт эти вторичные санкции, если перемирия не будет. Но это не предел его возможностей. У президента Трампа всё ещё есть рычаги, и он их использует, если сочтёт нужным", — добавил Уитакер.