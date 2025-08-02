Baltijas balss logotype

Зеленский заявил о разоблачении топ-коррупционеров 2 640

Дата публикации: 02.08.2025
Korrespondent
Зеленский заявил о разоблачении топ-коррупционеров
ФОТО: пресс-фото

Антикоррупционные органы раскрыли на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм в субботу, 2 августа.

Он рассказал, что сегодня заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко.

"Были раскрыты на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", – написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для раскрытия коррупции и в итоге справедливый приговор".

Он также заявил, что "антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией".

Как известно, 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414 во втором чтении и ограничила независимость НАБУ и САП. Это спровоцировало акции протеста в Киеве и других городах Украины. Сначала люди требовали ветировать закон, а затем – отменить.

Уже 24 июля, на фоне обеспокоенности западных партнеров, Зеленский внес в Раду законопроект, который предусматривает отмену ограничений предыдущего закона.

Уже 31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. В тот же день глава государства подписал документ.

#зеленский #украина
(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го августа

    Ох,бубочка затейник...Вертлявыйи поц...😁 А шо тке??? Ворують????

    5
    1
  • Е
    Ехидный
    2-го августа

    ему самому уже пора явку с повинной пора сделать !!!!!

    13
    1

Видео