Baltijas balss logotype

Эстония решила отгородиться от России воротами и барьерами 1 1499

В мире
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Эстония решила отгородиться от России воротами и барьерами
ФОТО: Global Look Press

ERR: Эстония строит ворота и барьеры на погранпункте с Россией в Нарве.

Эстония решила отгородиться от России и начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве, об этом сообщает телекомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу.

Он отметил, что на мосту погранпункта ворота уже возведены, на всех въездах, где передвигается транспорт, будут устанавливаться заграждения. Департамент полиции и погранохраны балтийской республики пояснил, что подобные меры вводятся для усиления безопасности инфраструктуры, они будут окончательно реализованы к сентябрю.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. <…> Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — уточнил Ээнсалу.

Ранее власти Эстонии стали возводить линию обороны на границе с Россией. По данным местных СМИ, уже к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров.

Читайте нас также:
#эстония
4
0
0
2
0
10

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    3-го августа

    Хорошо что я отгородился от эстонии- товар их не покупаю, туристом к ним не езжу

    26
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 421
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 311
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 45
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 43
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 58
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 26
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео