Эстония решила отгородиться от России воротами и барьерами

ERR: Эстония строит ворота и барьеры на погранпункте с Россией в Нарве.

Эстония решила отгородиться от России и начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве, об этом сообщает телекомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу.

Он отметил, что на мосту погранпункта ворота уже возведены, на всех въездах, где передвигается транспорт, будут устанавливаться заграждения. Департамент полиции и погранохраны балтийской республики пояснил, что подобные меры вводятся для усиления безопасности инфраструктуры, они будут окончательно реализованы к сентябрю.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. <…> Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — уточнил Ээнсалу.

Ранее власти Эстонии стали возводить линию обороны на границе с Россией. По данным местных СМИ, уже к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров.