Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации 1 276

В мире
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации
ФОТО: Global Look Press

Генсек ООН Гутерриш: доклады ООН мало кто читает. А кому сегодня важно мнение этой организации?

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает. При этом в среднем они стали длиннее, чем 20 лет назад. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, его слова передает Reuters.

«Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты 20-летней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко», — заявил генсек.

Он отметил, что лишь пять процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний. «И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать», — добавил Гутерриш.

#оон
(1)
  • Ч
    Чангл
    3-го августа

    Правильно. Всех накуй. Толку ноль, а зарплата регулярно

    3
    0

