В Вильнюсе, недалеко от посольства России, в контейнере найдет мёртвый юноша

Дата публикации: 04.08.2025
LETA
В Вильнюсе, недалеко от посольства России, в контейнере найдет мёртвый юноша

В воскресенье в Вильнюсе был найден мёртвым пропавший без вести в субботу несовершеннолетний, подтвердила агентству BNS полиция.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что тело молодого человека 2010 года рождения было обнаружено со следами насилия.

Ни он, ни дежурный сотрудник полиции Вильнюсского уезда, ни Генеральная прокуратура не предоставили дополнительной информации, сославшись на защиту данных несовершеннолетних.

Как сообщает новостной портал Lrytas, полиция задержала подозреваемого в убийстве, ровесника жертвы, который должен быть допрошен в ближайшее время.

Представитель полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас сообщил радио LRT в воскресенье, что по факту инцидента начато досудебное расследование.

Тело молодого человека было обнаружено в контейнере в микрорайоне Жверинас, на улице Локю, недалеко от посольства России.

В 1.39 ночи в воскресенье пожарные также тушили контейнер на этой улице.

О том, что молодой человек попрощался с другом в торговом центре Ozas в субботу около 14 час. и должен был идти домой, но не вернулся, сообщили его родственники в социальных сетях.

Руководитель Вильнюсского городского отделения Государственной службы защиты прав ребёнка и усыновления Гядас Батулявичюс указал в комментарии для BNS в воскресенье, что до этого инцидента защитники прав детей не получали сообщений ни об убитом, ни о подозреваемом несовершеннолетнем.

#литва
  • ТТ
    Тим Тим
    4-го августа

    И тут хоть как то,но надо прилепить русских,а просто наисать название улиц слабо?!

