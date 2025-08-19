Baltijas balss logotype
Саммит по Украине в Вашингтоне: что было достигнуто 4 800

В мире
Дата публикации: 19.08.2025
Deutsche Welle
Саммит по Украине в Вашингтоне: что было достигнуто
ФОТО: пресс-фото

Европейские лидеры довольны результатами встречи с Трампом по Украине в Вашингтоне. Президент США заявил о подготовке саммита между Путиным и Зеленским как следующем шаге, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с европейскими лидерами, президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшуюся в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, как "очень плодотворную" и заявил по итогам саммита о начале подготовки переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь европейские лидеры и президент Украины остались довольны тем, что США выразили готовность участвовать в предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

После переговоров в Белом доме Дональд Трамп указал, что речь на них шла о гарантиях безопасности для Украины, "которые будут предоставлены европейскими странами при координации с США".

Как рассказал американский лидер в своей соцсети Truth Social, вице-президент США Джеймс Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Стивен Уиткофф займутся теперь подготовкой встречи Путина и Зеленского "в месте, которое будет определено" позже. После этой встречи пройдут трехсторонние переговоры с участием российского и украинского лидеров, а также его самого, следует из поста Трампа.

Мерц об итогах саммита по Украине в Вашингтоне

Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что его ожидания от саммита в Вашингтоне не просто оправдались, а "превзошли себя". На пресс-конференции по итогам этого мероприятия он указал, что встреча между Путиным и Зеленским должна состояться в течение ближайших двух недель.

Перечисляя четыре основные послания саммита, Мерц отметил, что итогом долгих и интенсивных дискуссий в Белом доме стало то, что "США готовы дать гарантии безопасности и координировать их вместе с европейцами".

Вопрос о территориальных уступках Украины

Что касается возможных территориальных уступок Киева, то, говоря на эту тему, канцлер ФРГ подчеркнул, что возможный отказ Украины от Донбасса по масштабам был бы сопоставим с отказом США от территории Флориды. "Суверенное государство не может принимать такие решения просто так. Это решение, которое украинцы должны сами принять в ходе переговоров", - указал он. Во время встречи европейских лидеров с Трампом и Зеленским тема отказа Украины от территорий в пользу России не поднималась, уточнил Фридрих Мерц.

Кроме прочего, глава правительства ФРГ рассказал, что 19 августа состоится видеоконференция членов так называемой "коалиции желающих" оказывать поддержку Украине с участием 30 государств. В тот же день пройдет внеочередное заседание Совета ЕС, на котором участники саммита в Вашингтоне поделятся его итогами.

Зеленский готов к переговорам с Путиным "без условий"

Владимир Зеленский назвал "большим шагом вперед" заявление Трампа о готовности США участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности после войны. По его словам, детали этих гарантий должны быть выработаны в течение десяти дней. Среди прочего Киев хотел бы получить в их рамках финансовую помощь, которая пойдет в том числе на поддержку экономики и закупку в США оружия, подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что готов на личную встречу с Владимиром Путиным и не будет настаивать на прекращении огня как условии для ведения переговоров о мире.

Кроме того, Зеленский сообщил о готовности Трампа помочь организовать с РФ обмен пленными по принципу "всех на всех". В этом обмене, по словам украинского лидера, примут участие не только военные, но и о гражданские лица, журналисты, политзаключенные.

Что касается "вопроса территорий", то Зеленский заявил в Вашингтоне, что такие деликатные вопросы он будет обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.

#война рф и украины #дональд трамп #зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го августа

    "США готовы дать гарантии безопасности и координировать их вместе с европейцами" -- Вся координация и безопасность со стороны США, будет заключаться в том, чтобы все эти европейцы раньше времени с крючка не соскочили.

    3
    1
  • Д
    Дед
    19-го августа

    Достигнуто то, что требовал Путин в ультиматуме декабря 21 года, только Украина еще потеряла Донбас и миллионы человек убитыми, ранеными, сбежавшими навсегда из Украины. Помнится, наши правители смеялись над ультиматумом Путина. Сейчас, попой елозят, чтобы не потерять еще большего. Может уже пора понять, что с соседом нужно жить дружно, хотя бы из чувства самосохранения- никто из запада им не поможет.

    47
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го августа

    В сухом остатке: Трамп пообещал не бросать Европу совсем - европейцы обрадовались. Зеленскому пообещали встречу с Путиным и немножко денег - он обрадовался. Пктин никому ничего не обещал - но все радуются. Очень напоминает радость Латвии по поводу заключения союзнического договора с Великобританией в 30-е годы. Только когда в 1040-м вошли советские танки, Британия тихо сдулась и уплыла домой... Короче, пусть радуются дальше - сейчас еще наши Силиня с Браже вякнут что-то про всеобщее удовлетворение, можно будет посмеяться.

    40
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    19-го августа

    В 1940-м, конечно же. Вашему программисту бы дополнительные ручки к заднице пришить - крайне неудобно оформлено оставление комментариев...

    13
    3
Читать все комментарии

