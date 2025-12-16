Израильская служба внешней разведки «Моссад» предупреждает о возможной волне терактов против евреев и израильтян после теракта, произошедшего в воскресенье в Австралии, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Существуют опасения по поводу дальнейших атак на еврейские объекты по всему миру. Израильский телеканал «News 13» в понедельник сообщил, что «Моссад» предупреждает о «беспрецедентном росте иранских и палестинских альянсов для совершения терактов против евреев и израильтян за рубежом».

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что не может делиться разведывательной информацией.

Глава «Моссада» Давид Барнеа передал предупреждения своим коллегам в ряде европейских стран и других регионах мира.

В этих предупреждениях он указал на растущую готовность Ирана к атакам в отместку за войну между Израилем и Ираном, произошедшую в июне, в ходе которой были также нанесены удары по иранским ядерным объектам. Барнеа также предупредил о возможных палестинских атаках после войны в секторе Газа.

В воскресенье два нападавших открыли огонь по мероприятию, посвящённому еврейскому празднику Ханука, на пляже Бонди в Сиднее, убив 15 и ранив 41 человека.

Полиция открыла ответный огонь по нападавшим — отцу и сыну, в результате чего 50-летний отец был убит, а 24-летний сын ранен. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. Раненый нападавший находится в критическом состоянии и задержан полицией.

«Моссад» считает, что оба нападавших были обучены в Пакистане членами террористической организации «Исламское государство», сообщил телеканал «News 13».

Израильский новостной портал «ynet» сообщил, что израильские службы безопасности предупредили о возможных подражателях терактов. Среди потенциальных целей названы еврейские общины и израильские дипломатические миссии. Израильским посольствам и представительствам по всему миру дано указание на этой неделе не проводить празднования Хануки на открытом воздухе.