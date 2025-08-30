Baltijas balss logotype
Трамп и Европа обсуждают отправку в Украину американских ЧВК

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
Deutsche Welle
Трамп и Европа обсуждают отправку в Украину американских ЧВК
ФОТО: пресс-фото

Идея обсуждается вместе с другими "гарантиями безопасности", разрабатываемыми коалицией стран во главе с Великобританией и Францией, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о возможной отправке американских частных военных компаний в Украину в рамках долгосрочного мирного плана, сообщила в субботу, 30 августа, британская The Telegraph со ссылкой на источники в западных правительствах.

По словам собеседников издания, такой план разрабатывается как компромисс, учитывая обещание Трампа не размещать американские войска на украинской территории. Частные военные компании из США могут принять участие в восстановлении передовых укреплений, строительстве новых военных баз, а также в охране американских компаний. Предполагается, что их присутствие станет сдерживающим фактором и помешает Владимиру Путину нарушить возможное соглашение о прекращении огня.

Гарантии безопасности от Европы

Идея обсуждается вместе с другими "гарантиями безопасности", разрабатываемыми коалицией стран во главе с Великобританией и Францией, которые должны лечь в основу мирного плана. Окончательные детали, включая миссии по воздушному патрулированию, подготовке военных и обеспечению присутствия на Черном море, могут быть обнародованы уже в ближайшее время после недель активной дипломатии, начавшейся после переговоров Трампа и Путина на Аляске.

По данным источников из более чем десятка западных стран, европейские военные планировщики ускорили работу после того, как Трамп сообщил, что Путин готов обсуждать с Западом гарантии безопасности для Украины. Американский президент также выразил готовность поддержать проект, который может стать одной из самых значительных зарубежных миссий со времен войн в Афганистане и Ираке.

Роль украинской армии

Европейские чиновники отмечают, что основой будущего сдерживания станет восстановление вооруженных сил Украины, которые должны будут защищать укрепленную линию границы в соответствии с условиями мирного соглашения. Украинские войска будут перевооружаться и обучаться при помощи европейских стран НАТО, продолжая закупки американских систем - таких как Patriot или Himars - за счет средств союзников.

Фортификационные сооружения на линии фронта и базы поблизости могут строиться американскими частными военными компаниями по аналогии с тем, как это было в Ираке и Афганистане. Их участие, по мнению источников, станет важным сигналом для Европы о вовлеченности США в будущий мирный процесс и усилит сдерживающий эффект против России.

Минеральные ресурсы Украины

Обсуждения связаны также с подписанным ранее соглашением между Вашингтоном и Киевом о совместной разработке украинских месторождений полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

Белый дом по-прежнему выступает против прямого размещения войск США в Украине, но согласен оказывать широкую поддержку европейским усилиям по обеспечению мира. Источники в Лондоне отмечают, что использование частных военных компаний фактически означает появление на земле американских солдат - обладателей американских паспортов, что уже само по себе станет сдерживающим фактором для Путина.

Кроме того, по словам собеседников The Telegraph, привлечение частных военных компаний позволит Трампу успокоить сторонников, выступающих против внешних интервенций, и одновременно представить инициативу как выгодный бизнес-проект.

#война рф и украины
Видео