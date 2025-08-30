Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Львове прямо на улице застрелен бывший спикер украинского парламента Парубий (обновлено) 7 1176

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Во Львове, на западе Украины, в субботу был застрелен депутат украинского парламента, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda, Interfax-Ukraine и UNIAN.

Изначально о гибели Парубия со ссылкой на источники сообщили СМИ, но теперь его смерть подтвердили и правоохранительные органы, и государственные руководители.

Согласно информации издания "Украинская правда", политик получил пять огнестрельных ранений.

dxgcgh.png

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что сообщили первые известные обстоятельства этой ужасной трагедии во Львове", - написал Зеленский в социальных сетях.

"Убит Андрей Парубий. Выражаю соболезнования семье и друзьям", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в расследование и поиски убийцы привлечены все необходимые силы и средства.

Парубий был депутатом нескольких созывов парламента. Должность спикера он занимал с 2016 по 2019 год. На выборах 2019 года он прошёл в парламент по списку партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Как сообщает интернет-издание UNIAN, убийство зафиксировали камеры наблюдения, и видео уже опубликовано в нескольких аккаунтах в соцсетях.

На кадрах видно, как убийца некоторое время идёт за Парубием.

В один момент нападавший достаёт пистолет, несколько раз стреляет, а затем уходит в противоположном направлении.

На голове у убийцы был шлем, а на плечах — жёлтый рюкзак службы доставки.

СМИ сообщают, что на месте убийства были найдены семь гильз.

Читайте нас также:
#украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
41
6
1
0
2
1

Оставить комментарий

(7)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го августа

    Жрите и не обляпайтесь

    5
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го августа

    По сообщению Советских Военных властей СССР, бандеровское отребье после 1945 финансировалось через Макдональдс

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го августа

    Земля стекловатой

    5
    0
  • A
    Aleks
    30-го августа

    Интересная семейка.Деды в УПА,отец видный коммунист,а сам Парубий ярый нацист. Каждая революция пожирает своих героев.Причастен к убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе и бывший комендант Майдана.Сострадания как то не вызывает.

    132
    5
  • А
    Алекс
    Aleks
    30-го августа

    До нациста путлера Парубию было ,как до луны

    3
    75
  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го августа

    Степан позвал.

    102
    3
  • А
    Алекс
    Тото Кутунио
    30-го августа

    Раз позвал Степан,так давай к нему

    1
    29
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 10
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 17
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 10
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 43
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 49
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 10
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 13
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео