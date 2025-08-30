Во Львове, на западе Украины, в субботу был застрелен депутат украинского парламента, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda, Interfax-Ukraine и UNIAN.
Изначально о гибели Парубия со ссылкой на источники сообщили СМИ, но теперь его смерть подтвердили и правоохранительные органы, и государственные руководители.
Согласно информации издания "Украинская правда", политик получил пять огнестрельных ранений.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что сообщили первые известные обстоятельства этой ужасной трагедии во Львове", - написал Зеленский в социальных сетях.
"Убит Андрей Парубий. Выражаю соболезнования семье и друзьям", - заявил президент.
Зеленский добавил, что в расследование и поиски убийцы привлечены все необходимые силы и средства.
Парубий был депутатом нескольких созывов парламента. Должность спикера он занимал с 2016 по 2019 год. На выборах 2019 года он прошёл в парламент по списку партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Как сообщает интернет-издание UNIAN, убийство зафиксировали камеры наблюдения, и видео уже опубликовано в нескольких аккаунтах в соцсетях.
На кадрах видно, как убийца некоторое время идёт за Парубием.
В один момент нападавший достаёт пистолет, несколько раз стреляет, а затем уходит в противоположном направлении.
На голове у убийцы был шлем, а на плечах — жёлтый рюкзак службы доставки.
СМИ сообщают, что на месте убийства были найдены семь гильз.
