Во Львове, на западе Украины, в субботу был застрелен депутат украинского парламента, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda, Interfax-Ukraine и UNIAN.

Изначально о гибели Парубия со ссылкой на источники сообщили СМИ, но теперь его смерть подтвердили и правоохранительные органы, и государственные руководители.

Согласно информации издания "Украинская правда", политик получил пять огнестрельных ранений.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что сообщили первые известные обстоятельства этой ужасной трагедии во Львове", - написал Зеленский в социальных сетях.

"Убит Андрей Парубий. Выражаю соболезнования семье и друзьям", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в расследование и поиски убийцы привлечены все необходимые силы и средства.

Парубий был депутатом нескольких созывов парламента. Должность спикера он занимал с 2016 по 2019 год. На выборах 2019 года он прошёл в парламент по списку партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Как сообщает интернет-издание UNIAN, убийство зафиксировали камеры наблюдения, и видео уже опубликовано в нескольких аккаунтах в соцсетях.

На кадрах видно, как убийца некоторое время идёт за Парубием.

В один момент нападавший достаёт пистолет, несколько раз стреляет, а затем уходит в противоположном направлении.

На голове у убийцы был шлем, а на плечах — жёлтый рюкзак службы доставки.

СМИ сообщают, что на месте убийства были найдены семь гильз.