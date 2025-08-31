Baltijas balss logotype
Русские в Казахстане должны осваивать казахский язык - это приоритет 0 866

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Русские в Казахстане должны осваивать казахский язык - это приоритет
ФОТО: Global Look Press

В Казахстане согласно концепции языковой политики, использование и знание казахского языка должно возрасти к 2029 году.

Хотя в Казахстане считают своей сильной стороной данные, что 95 процентов населения владеет русским языком, - об этом заявил посол республики Казахстан в России Даурен Абаев. - В то же время большой акцент делается на освоение казахского языка. Дипломат подчеркнул, что в приоритете казахский язык, и его роль растет ежегодно.

Ранее член нижней палаты Парламента Республики Казахстан Сергей Пономарёв призвал русскоязычное население Казахстана активнее осваивать казахский язык и осознать его важность как государственного. Об этом он заявил в интервью каналу Azattyqtv.

Депутат считает, что люди должны осознавать значение государственного языка, свободно говорить на нём и развиваться через его освоение.

"Русские в Казахстане должны активно учить государственный язык, понимать его значимость, говорить на нём и расти через него", – сказал он.

Пономарёв также затронул вопрос межэтнической консолидации, особенно среди славянских народов, живущих в Казахстане.

"Должна быть консолидация всех славянских этносов. Что происходит – мы видим. Украина и Россия. Но тем не менее наши славяне не должны иметь каких-то разногласий. То есть мы всегда были одной семьёй, и мы не делились", – объяснил Пономарёв.

Согласно концепции языковой политики, использование и знание казахского языка среди населения к 2029 году возрастёт до 84% от числа жителей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Казахстана будут проходить обучение в высших военно-учебных заведениях Великобритании в рамках обновленного соглашения о военном сотрудничестве, подписанного между министерствами обороны двух стран на период 2025–2026 годов. Основными направлениями сотрудничества также являются миротворческая и языковая подготовка, а также обмен опытом в сфере безопасности.

Напомним, в 2017 году Казахстан начал переход от кириллического алфавита к латинице по указу президента, с целью окончательно завершить этот процесс до 2031 года.

Читайте также: Бунт и революция?! Национализм в Казахстане подожжёт Среднюю Азию — профессор

Читайте нас также:
#казахстан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

