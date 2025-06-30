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Из Казахстана в Россию летят украинские дроны - МИД РФ недоволен 0 473

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Из Казахстана в Россию летят украинские дроны - МИД РФ недоволен
ФОТО: Global Look Press

Россия и Казахстан обсудили пролет украинских военных дронов.

Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной, сообщают СМИ.

"Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

А вот что пишут пользователи в соцсетях: "Значит подтверждён не единичный случай. Посмотрите географию, где Казахстан, а где Украина. Наверняка Украина с территории Казахстана и организуют запуск, а управлять ими можно хоть их Хьюстона."

"И так какую страну СНГ не возьми, везде у РФ "горит". Дольше Лаврова, а это уже 21 год, только 3 человека были главой МИД в истории страны. Громыко - 28 лет (в период СССР). Горчаков - 26 лет. Карл Нессельроде - 39 лет (в период Российской империи). А каковы результаты? Посмотрим что МИД РФ после вчерашнего выступления на госканале ТВ Азербайджана скажет..."

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