Из Казахстана в Россию летят украинские дроны - МИД РФ недоволен

Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной, сообщают СМИ.

"Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

А вот что пишут пользователи в соцсетях: "Значит подтверждён не единичный случай. Посмотрите географию, где Казахстан, а где Украина. Наверняка Украина с территории Казахстана и организуют запуск, а управлять ими можно хоть их Хьюстона."

"И так какую страну СНГ не возьми, везде у РФ "горит". Дольше Лаврова, а это уже 21 год, только 3 человека были главой МИД в истории страны. Громыко - 28 лет (в период СССР). Горчаков - 26 лет. Карл Нессельроде - 39 лет (в период Российской империи). А каковы результаты? Посмотрим что МИД РФ после вчерашнего выступления на госканале ТВ Азербайджана скажет..."