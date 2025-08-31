Baltijas balss logotype
Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины
ФОТО: Global Look Press

Bild: Германия отказалась от идеи посылать свои войска на Украину.

Германия решила не посылать свои войска на Украину. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, Берлин не верит во встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, пока неизвестно, какие именно гарантии безопасности может дать глава Белого дома Дональд Трамп.

«Но даже если между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, правительство намерено помогать в первую очередь деньгами. Власти сомневаются, будет ли вообще размещение западных солдат после отказа Трампа участвовать в этом», — пишут эксперты.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
