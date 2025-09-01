Baltijas balss logotype
Cаммит ШОС принял итоговую декларацию без упоминания Украины

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
Deutsche Welle
Cаммит ШОС принял итоговую декларацию без упоминания Украины

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества призвали реформировать ООН, заявили о намерении развивать военное сотрудничество и осудили удары Израиля и США по Ирану. Украина в декларации саммита не упоминается.

В декларации, принятой в понедельник, 1 сентября, по итогам саммита глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзин, государства ШОС заявили о намерении укреплять сотрудничество, в том числе в военной, энергетической и транспортной сферах, а также совместно работать над безопасностью систем искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того они призвали адаптировать Организацию Объединенных Наций "к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН".

В документе также выражены "глубокая обеспокоенность" стран ШОС продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта и "решительное осуждение" действий, "приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа". Кроме того, в тексте декларации содержится осуждение ударов Израиля и США по территории Ирана с целью нейтрализации иранской ядерной программы.

В документе говорится, что "принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений". Между тем война в Украине в нем не упоминается.

Министерство иностранных дел Украины назвало это обстоятельство "красноречивым". "Удивляет, что самая большая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в столь важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире", - говорится в комментарии украинского МИДа, опубликованном на его сайте.

Путин на саммите повторил ряд нарративов

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС, повторил ряд нарративов российской пропаганды. Так, он заявил, что причиной российской военной агрессии против Украины якобы стал произошедший в этой стране "государственный переворот, спровоцированный Западом", и утверждал, что западные страны якобы "постоянно пытались втянуть Украину в НАТО".

Одновременно Путин заверил, что в Москве "ценят усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса". По его словам, на августовской встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске было достигнуто "понимание", которое "открывает дорогу к миру в Украине".

На полях саммита ШОС Путин 1 сентября провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На этих встречах обсуждались как окончание войны в Украине, так и экономическое сотрудничество. В тот же день в индийской газете Hindu вышла статья, в которой министр нефти страны Хардип Сингх Пури настаивает на том, что Индия не "наживается" на импорте российской нефти.

Оставить комментарий

