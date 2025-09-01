Baltijas balss logotype
Европейский центробанк предупредил о серьезной опасности 0 2115

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Европейский центробанк предупредил о серьезной опасности
ФОТО: Global Look Press

Лагард: потеря "независимости" ФРС представляет серьезную опасность для мира.

Если Федеральная резервная система (ФРС) США лишится независимости, то это создаст серьезную опасность для всего мира. Об этом предупредила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

Впрочем, как полагает шеф европейского ЦБ, президенту США Дональду Трампу будет непросто взять под контроль американский регулятор. Эту точку зрения она обосновала правовыми прецедентами, которые мешают главе Белого дома отстранять от должности руководство ФРС.

Однако, если Трамп все-таки сумеет добиться этой цели, то и американская экономика, и мировая будут в серьезной опасности. Под вопросом окажутся стабильность экономики США, что, естественно, не обойдется без последствий для остального мира.

Во второй половине августа президент США Дональд Трамп призвал одну из управляющих ФРС Лизу Кук уйти в отставку на фоне данных о том, что она могла «фальсифицировать банковские документы и записи о недвижимости для получения более выгодных условий кредита, потенциально совершив ипотечное мошенничество».

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
