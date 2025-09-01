Большинство стран ЕС готовы к тому, чтобы обучать украинских военных прямо на территории Украины в случае прекращения огня, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Я приветствую тот факт, что сегодня была выражена широкая поддержка расширению мандата, чтобы предоставлять обучение и консультации внутри Украины после любого перемирия", — сказала она журналистам после неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, передает Politico.

Это стало бы одним из вкладов в систему европейских гарантий безопасности, направленных на то, чтобы Украина вновь не подверглась нападению, отметила Каллас. В рамках EUMAM 23 страны ЕС плюс Норвегия и Канада уже подготовили около 80 000 украинских солдат. Однако изменение мандата миссии потребует единогласного решения всех 27 столиц блока, что даёт Венгрии право вето.

"Надежды на возможные мирные переговоры как минимум наивны. Всё, что делает Путин, — это тянет время, дёшево покупая паузу, чтобы продолжать убивать людей", — заявила перед встречей министр обороны Литвы Довиле Шакалене (1978).

Большинство министров обороны ЕС — за исключением Венгрии — также настаивают на использовании оставшихся 6,6 млрд евро нераспределённых средств из Европейского фонда мира для финансирования вооружений для Украины. Будапешт уже несколько месяцев блокирует использование этих денег.

Чтобы склонить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, союзника Дональда Трампа, деньги можно было бы использовать для прямых закупок американского оружия для Украины по новой схеме, согласованной президентом США и союзниками по НАТО, отметила Каллас.