Трамп придумал большой план для сектора Газа: 2 млн человек для этого выселят

Для послевоенного восстановления сектор Газа как минимум на 10 лет должен перейти под управление США, которые создадут из него курорт и высокотехнологический хаб, говорится в плане администрации Трампа, пишет DW со ссылкой на WP.

План послевоенного обустройства сектора Газа, курсирующий в администрации президента США Дональда Трампа, подразумевает переход этой территориии как минимум на 10 лет под управление США. За это время сектор должен превратится в процветающий туристический курорт и хаб для высокотехнологичного производства. Об этом пишет в воскресенье, 31 августа, газета The Washington Post со ссылкой на документ, с которым, как утверждается, ознакомилась редакция.

Указывается, что 38-страничный план предусматривает переселение, по крайней мере на время, всего двухмиллионного населения сектора Газа: либо посредством "добровольного" выезда в другую страну, либо путем размещения людей на время восстановления в безопасных зонах на территории этой области.

Собственникам земли будет предложен цифровой токен в обмен на право провести перестройку. Этот актив можно будет или использовать для финансирования жизни в другом месте, или обменять впоследствии на квартиру в одном из шести-восьми "умных городов" в секторе Газа, спроектированных и организованных при помощи искусственного интеллекта. В то же время каждому палестинцу, который примет решение уехать, будут выданы 5000 долларов наличными, а также средства на аренду жилья в течение четырех лет и на оплату пропитания на один год.

Трастовый фонд GREAT для восстановления сектора Газа

По данным WP, трастовый фонд под названием "Реконструкция, экономическое ускорение и трансформация сектора Газа" (GREAT Trust), который будет управлять восстановлением сектора Газа по этому плану, был создан отчасти теми же людьми, которые запустили спорный Фонд гуманитарной помощи сектору Газа (Gaza Humanitarian Foundation), организованный Израилем и США для распределения гуманитарной помощи в регионе.

По словам двух источников издания, главные элементы плана восстановления сектора Газа отражают видение Дональдом Трампом этой территории как "Ривьеры Ближнего Востока". Ожидается, что финансироваться план будет из общественных и частных средств.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 62 тысяч палестинцев, еще свыше 157 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.