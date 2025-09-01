Baltijas balss logotype
В Беларуси начались маневры ОДКБ

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
В Беларуси начались маневры ОДКБ
ФОТО: пресс-фото

В Беларуси в воскресенье начались маневры возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых участвуют более 2000 военнослужащих из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает «Радио Свобода», пишет LETA.

В рамках маневров проходят несколько военных учений.

Это совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2025», сообщает официальное белорусское агентство БелТА.

Церемония открытия маневров состоялась в Витебске.

В учениях задействованы 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолётов и вертолётов, а также более 70 беспилотников различных типов.

Маневры были перенесены вглубь страны по личному распоряжению белорусского президента Александра Лукашенко, указали представители Минска.

Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.

Совместные российско-белорусские маневры «Запад-2025» пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября.

Как заявил начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко, в рамках учений ОДКБ будет отрабатываться планирование применения ядерного оружия без проведения ядерных испытаний.

Размещение российских тактических ядерных вооружений на территории Беларуси было подтверждено Москвой и Минском после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

