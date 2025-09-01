Baltijas balss logotype
Задержан предполагаемый убийца Парубия (подробности) 9 1805

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Задержан предполагаемый убийца Парубия (подробности)
ФОТО: пресс-фото

В Украине задержан подозреваемый в убийстве бывшего спикера парламента Андрея Парубия, сообщил в ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на Ukraїnska Pravda.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия," — сообщил президент в соцсетях.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

"Очередной раз полицейские и сотрудники СБУ продемонстрировали высокий профессионализм. Уже через 24 часа после убийства вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов — задержали его," — отметил министр.

В понедельник Национальная полиция Украины опубликовала первые фотографии подозреваемого.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, в преступлении прослеживаются следы России.

"Он долго готовился, наблюдал, планировал и в конце концов нажал на спуск. Нам понадобилось лишь 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать," — сказал глава полиции.

"30 августа во Львове, в Сиховском районе, он замаскировался, переодевшись курьером, и среди бела дня открыл огонь по политику. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва мертва. Потом пытался замести следы — переоделся, избавился от оружия, попытался скрыться в Хмельницкой области," — рассказал Выговский.

"Однако ему не удалось сбежать. Неустанная работа львовских полицейских и центрального бюро Нацполиции Украины дала результат — дерзкий убийца задержан, и были собраны необходимые доказательства," — подчеркнул глава полиции.

Парубий был застрелен в субботу во Львове.

Он был депутатом нескольких созывов парламента и занимал пост спикера с 2016 по 2019 год. На выборах 2019 года Парубий был избран в парламент по списку партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

#украина
