Министерство просвещения РФ направило в российские школы список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру в рамках учебной программы.

Обозреватели отмечают, что в перечне оказались представлены только советские киноленты. В самом ведомстве пояснили, что в список вошли произведения, созданные до 1992 года, поскольку они "прошли проверку временем и созданы выдающимися режиссерами".

Вошедшие в реестр картины относятся к различным жанрам. Среди них есть сказочные («Айболит-66»), военные («Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие»), приключенческие («Неуловимые мстители», «Два капитана»), исторические «(Петр Первый», «Александр Невский») киноленты. Включены в список и признанные шедевры советской классики: «Калина красная», «Иван Васильевич меняет профессию», «Курьер», «Любовь и голуби», «Собачье сердце» и многие другие.

В ведомстве полагают, что эти фильмы "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию у учащихся эстетического вкуса и расширению их культурного кругозора".

Каждый фильм имеет возрастную маркировку – от 0+ до 16+. Ряд произведений, например – «Гусарскую балладу» или «Экипаж», детям младше 12 лет разрешено смотреть только в присутствии родителей.