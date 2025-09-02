Baltijas balss logotype
Министерство просвещения не рекомендовало ни одного российского фильма, снятого за 33 года

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Новое - это всегда хорошо забытое старое.

Новое - это всегда хорошо забытое старое.

Картины "будут способствовать укреплению традиционных ценностей".

Министерство просвещения РФ направило в российские школы список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру в рамках учебной программы.

Обозреватели отмечают, что в перечне оказались представлены только советские киноленты. В самом ведомстве пояснили, что в список вошли произведения, созданные до 1992 года, поскольку они "прошли проверку временем и созданы выдающимися режиссерами".

Вошедшие в реестр картины относятся к различным жанрам. Среди них есть сказочные («Айболит-66»), военные («Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие»), приключенческие («Неуловимые мстители», «Два капитана»), исторические «(Петр Первый», «Александр Невский») киноленты. Включены в список и признанные шедевры советской классики: «Калина красная», «Иван Васильевич меняет профессию», «Курьер», «Любовь и голуби», «Собачье сердце» и многие другие.

В ведомстве полагают, что эти фильмы "будут способствовать укреплению традиционных ценностей, формированию у учащихся эстетического вкуса и расширению их культурного кругозора".

Каждый фильм имеет возрастную маркировку – от 0+ до 16+. Ряд произведений, например – «Гусарскую балладу» или «Экипаж», детям младше 12 лет разрешено смотреть только в присутствии родителей.

#кино
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Вошли в резонанс со словами Путман,что в СССР делали только калоши. Оказывается ,что там снимали лучшие фильмы..Ну надо же...Как это главный иудейский масон России переживет?Волнуюсь за его здоровье.Хотя что там волноваться-заменят на двойника и всего делов,если уже давно не заменили.

    2
    20

