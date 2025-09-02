Baltijas balss logotype
Начштаба Герасимов: «Стратегическая инициатива полностью находится у ВС РФ»

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Так выглядит "стратегическая инициатива" Кремля.

Так выглядит "стратегическая инициатива" Кремля.

По подсчетам западных аналитиков, такими темпами Москва будет воевать еще девять десятилетий.

Россия не собирается прекращать войну против Украины. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — сказал он. Видео выступления Герасимова опубликовало Минобороны РФ, подчеркнув, что он «подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи на дальнейшую перспективу».

«Стратегическая инициатива <…> полностью находится» у ВС РФ», — заявил глава Генштаба. По его словам, в настоящий момент армия РФ контролирует 99,7% территории Луганской, 79% территории Донецкой, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Герасимов также заявил, что массированные удары по Украине, в результате которых в Киеве был разрушен подъезд жилой многоэтажки и погибли 25 человек (включая четверых детей), а в остальных регионах была повреждена гражданская инфраструктура, якобы наносились по «предприятиям, связанным с ВПК».

В общей сложности российская армия держит под контролем около 20% территории Украины, но почти все эти завоевания пришлись на первые недели вторжения. По данным Deep State, за последние 1010 дней войны Россия захватила 5842 км² украинской территории, то есть 0,97% площади страны.

Наступление России сопровождается катастрофическими потерями. По оценкам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала вторжения армия РФ потеряла около 1 миллиона человек, включая 250 тысяч убитыми и 400 тысяч ставших инвалидами. Британская разведка приводит схожие данные. Согласно совместному исследованию «Медузы» и «Медиазоны», основанному на Реестре наследственных дел, к концу августа 2025 года в Украине погибли 220 тысяч российских военных.

Аналитики The Economist подсчитали, что в летний период 2025 года российская армия теряла одного военного за каждые 0,038 км² продвижения. При таких темпах, по оценкам издания, выход на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей возможен не ранее февраля 2029 года, а полный захват Украины потребовал бы еще 89 лет войны.

США, тем временем, предоставляют Украине оружие для ударов в глубь России, - заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", - сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.

#война в украине
    Aleks
    2-го сентября

    А что не воевать,если российские олигархи -иудеи за 3 года войны стали богаче на 24 млрд.доллвров,да и не любимые русские ,победившие хазарский Каганат в свое время,сокращаются потихоньку на полях сражения.Все по плану ВВ.Путин,воспитанный еврейской бабушкой.

    2
    4
    bory tschist
    2-го сентября

    генocсe-фюрер (aдольф гитлер) тоже – точно так же думал – вся Европа уже y него под ногами ... – и такой же самoострéл ("в великой") произойдёт с массовым участием военных преступников и руководствa pоссии

    1
    10
    bory tschist
    2-го сентября

    генocсe-фюрер (aдольф гитлер) тоже – точно так же думал – вся Европа уже y него под ногами ...

    0
    7
    Чангл
    31-го августа

    Хотел бы узнать сколько потерь у украинцев? А то доступ ограничен к РФ СМИ а тут пожалуйста.

    10
    1
    Mr.FGJCNJK
    31-го августа

    воевать еще девять десятилетий -- то есть, до последнего украинца?

    14
    1
