Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Президент Финляндии заявил о победе страны в войне с СССР
ФОТО: Global Look Press

Стубб: Финляндия победила в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Его слова приводит журнал The Economist.

«Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — сказал Стубб.

По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, поскольку у Киева есть союзники, которые работают над гарантиями безопасности и продолжают оказывать ему экономическую помощь.

Ранее Стубб заявил, что отношения России и стран Европы восстановятся после завершения конфликта на Украине, но уже не будут прежними. «Мы не можем повернуть ход истории вспять», — отметил финский лидер.

#финляндия #ссср
(12)
  • 010725
    010725
    2-го сентября

    конечно, с точки зрения нашего сегодняшнего послезнания это хорошо, что в составе СССР не было Карело-Финской ССР (помните "Кемску волость" из "Иван Васильевич меняет профессию" - это она) - в конце 80-х оттяпали бы землю у России по самый Санкт-Петербург.

    5
    0
  • С
    Сарказм
    010725
    2-го сентября

    А уж как хорош с точки зрения финнов, что не было Карело-Финской ССР - вообще словами не передать, недаром г-н Маннергейм (вообще-то этнически бывший шведом с немецкими корнями и говоривший на финском с ошибками до конца жизни) - один из главнейших героев современной Финляндии, "величайший финн в истории".

    2
    2
  • 010725
    010725
    2-го сентября

    ок,

    1. война 1939 -1940 года , результат: Финляндия отдала на 30% территорию больше, чем предлагалось на предшествующих переговорах
    2. война 1941 - 1944 года, результат: Финляндия капитулировала, смена правительства, потеря территорий. такие вот победы.
    13
    0
  • С
    Сарказм
    010725
    2-го сентября

    В основном ложь: 1. говорить о каких-то там процентах территорий вообще бессмысленно, Сталин совершенно очевидно планировал оккупацию всей Финляндии и создание "16-ой братской социалистической республики" по аналогии с Прибалтикой. Так что изначально выдвигаемые требования в данном контексте не имели вообще никакого значения (ультиматумы Балтийским странам в 1939 также изначально не подразумевали потерю ими независимости, однако не прошло и года..). 2. Финляндия официально не капитулировала в 1944 (между странами был заключен мирный договор при посредничестве США и Великобритании), президент действительно поменялся, на небезызвестного Карла Густава Маннергейма (известнейшего любителя Сталина и совка), коий и правил благополучно до 1946 года, дополнительные потери территорий были минимальны, опять же по сравнению с угрозой полной оккупации и ликвидации государственности, которая несомненно приключилась бы, если бы не георическое сопротивление всего финского народа.

    2
    1
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Украина,Израиль и Путин борются только за одно -возрождение Хазарского Каганата на Украине и на просторах интернета уже давно гуляет карта,которую продвигают известные и неизвестные евреи. И там 5 областей уже с переименованными на еврейский манер городами и карта этих областей совпадает с картой Израиля. Львов переименован в Бандерштадт и т.д. Так что о независимости Украины и речи нет.😀 Если такое произойдет,то свидетелей сего не мешало бы зачистить ,потому как Путман и Зеля и остальные объяснят людям,за каким хе...ром они отправляли деньги Израилю,прикрываясь Украиной .

    2
    7
  • AK
    Anton Kvaskov
    2-го сентября

    Идиот рассказы чешит таким же идиотам.

    22
    3
  • Д
    Дед
    2-го сентября

    Так Украина в таком случае тоже побеждает, отдав четвертую часть территории.

    22
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    2-го сентября

    Победит она только если останется сувереенным государством с правом определять как ей жить и на каком языке говорить, пусть и пожертвовав частью территорий. И именно этого кремлефюрер пытается не допустить, иначе в награду за за столько усилий и жертв ему достанутся лишь куски выжженной и проклятой земли практически без людей. А такой земли у него и без того полРФ.

    3
    9
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    В 1944 году Финляндия сменила руководство страны,объявила войну Германии и так она ,,победила,,СССР😀 А если учесть,что послевоенную Финляндию контролировал ставленник Сталина Андрей Жданов и она была полностью под контролем,хоть и не входила в Варшавский договор,то,конечно ,победила СССР 😀 Единственное,Финляндия сохранила строй,что тоже было на руку Сталину-показывал всему миру как вполне цивилизованное могут существовать государства с разным политическим строем. Видимо Стаббу Зеленский подогнал что то очень забористое ..

    33
    6
  • С
    Сарказм
    Aleks
    2-го сентября

    Дурачок, сравни аннексированные у Филяндии по итогам войны территории и и оставшиеся под контролем вменяемого режима и поймешь, кто собственно победил. С одной стороны вымирающие деревни с алкашами, разруха, нищета, болота и концлагеря/зоны (если мы говорим о советской Карелии), с другой - процветающая европейская страна. Между тем Сталин с подельниками готовили первый вариант для всей "савецкой Финляндии", но героизм финнов, фактически в одиночку оборонивших свою землю от большевистских орд в ходе поистине народной войны (при все изначальном гиагнтском неравенстве сил и и действительно практически полном отстутствии поддержки со стороны цивилизоованного мира) сломал планы вождя. И да, параллели с современной украинской войной более, чем очевидны, совершенно прав финский президент, Украина борется за то, чтобы не стать частью Мордора.

    4
    17
  • AK
    Anton Kvaskov
    Aleks
    2-го сентября

    Сарказм....жалко что тебя не сожгли печи Освенцима.

    10
    3
  • С
    Сарказм
    Aleks
    2-го сентября

    Разумеется, антифошистик, ты об этом только бы и мечтал

    3
    9
Читать все комментарии

